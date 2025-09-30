Россия активно применяет "Ланцеты" и "Молнии" на Лиманском направлении, - 60 ОМБр

На Лиманском направлении противник активно наступает, усиливая удары дронами типа "Ланцет" и "Молния", а также пытается продвигаться малыми группами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал начальник отделения коммуникаций 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады Максим Белоусов.

Он отметил, что россияне массово применяют недорогие и простые в производстве дроны, пытаясь модернизировать "Молнии" под FPV или оптоволоконное управление. Также активно используют FPV-дроны.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

"Они пытаются масштабировать такие средства, делая раму из подручных материалов. Но бывают и неудачные варианты. Например, враг время от времени использует пехотинцев в черных антидронных плащах днем. На что они надеются? Достаточно просто FPV-дрон осторожно запустить, и обратно в Сызрань", - пояснил Белоусов.

Также читайте: Уничтожены вражеские штурмовики и техника во время наступления на Краматорском направлении, противник безуспешно атаковал в Купянске, - ОСГВ "Днепр"