Россия активно применяет "Ланцеты" и "Молнии" на Лиманском направлении, - 60 ОМБр
На Лиманском направлении противник активно наступает, усиливая удары дронами типа "Ланцет" и "Молния", а также пытается продвигаться малыми группами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Армия TV рассказал начальник отделения коммуникаций 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады Максим Белоусов.
Он отметил, что россияне массово применяют недорогие и простые в производстве дроны, пытаясь модернизировать "Молнии" под FPV или оптоволоконное управление. Также активно используют FPV-дроны.
"Они пытаются масштабировать такие средства, делая раму из подручных материалов. Но бывают и неудачные варианты. Например, враг время от времени использует пехотинцев в черных антидронных плащах днем. На что они надеются? Достаточно просто FPV-дрон осторожно запустить, и обратно в Сызрань", - пояснил Белоусов.
Ще і корочки собі зроблять, як інваліди та учасників УБД ..???