Враг ударил дроном по Перинатальному центру в Сумах: загорелась крыша, люди находились в укрытии

Войска РФ нанесли удар по зданию Перинатального центра в Сумах.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель ОВА Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате российского удара загорелась крыша Перинатального центра.

"На момент атаки внутри находились: 11 детей, 35 пациенток, 120 работников. Всем удалось спуститься в укрытие. Обстрел продолжается", - говорится в сообщении.

Вражескую атаку также подтвердил и.о. Сумского городского головы, Секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь.

"Взрыв, который мы все слышали в городе, - это был прилет по одному из учреждений здравоохранения.

Предварительно - Италмас. К счастью, все находились в укрытии, поэтому пострадавших нет. На месте работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

"Угроза повторного удара сохраняется, поэтому прошу держаться подальше от окон и, по возможности, находиться в безопасных местах", - отмечает он.