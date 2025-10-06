РУС
Новости Атака БПЛА на Сумы
Враг ударил дроном по Перинатальному центру в Сумах: загорелась крыша, люди находились в укрытии

Войска РФ нанесли удар по зданию Перинатального центра в Сумах.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель ОВА Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате российского удара загорелась крыша Перинатального центра.

"На момент атаки внутри находились: 11 детей, 35 пациенток, 120 работников. Всем удалось спуститься в укрытие. Обстрел продолжается", - говорится в сообщении.

Вражескую атаку также подтвердил и.о. Сумского городского головы, Секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь.

"Взрыв, который мы все слышали в городе, - это был прилет по одному из учреждений здравоохранения.
Предварительно - Италмас. К счастью, все находились в укрытии, поэтому пострадавших нет. На месте работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Также читайте: Из-за опасности в Сумах часть школ будет работать дистанционно до конца года

"Угроза повторного удара сохраняется, поэтому прошу держаться подальше от окон и, по возможности, находиться в безопасных местах", - отмечает он.

***** на день народдення хотіли діточок в жертву принести. Сподіваюсь, всі були в укритті.
06.10.2025 12:33 Ответить
Чернігівщину і Сумщино методично перетворюють.в зону відчуження( і тотального терору😢😢😢😢😢😢😢😢
06.10.2025 12:35 Ответить
 
 