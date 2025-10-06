УКР
Ворог ударив дроном по Перинатальному центру у Сумах: загорівся дах, люди перебували в укритті (оновлено)

шахед над Сумами

Війська РФ завдали удару по будівлі Перинатального центру у Сумах.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОВА Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок російського удару загорівся дах Перинатального центру.

"На момент атаки всередині перебували: 11 дітей, 35 пацієнток, 120 працівників. Усім вдалося спуститися в укриття. Обстріл триває", - йдеться у повідомленні.

Ворожу атаку також підтвердив в.о. Сумського міського голови, Секретар Сумської міської ради Артем Кобзар.

"Вибух, який ми всі чули в місті, - це був приліт по одному із закладів охорони здоров’я.
Попередньо - Італмас. На щастя, усі перебували в укритті, тому постраждалих немає. На місці працюють усі відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Через небезпеку у Сумах частина шкіл працюватиме дистанційно до кінця року

"Загроза повторного удару зберігається, тому прошу триматися подалі від вікон та, за можливості, перебувати в безпечних місцях", - наголошує він.

"Ворог прицільно вдарив безпілотником по будівлі медзакладу у Ковпаківському районі Сум. На момент атаки в закладі перебували 166 людей, серед них – 11 дітей. Усі люди на момент атаки були в укритті. Попередньо, постраждалих немає. Загроза повторних атак зберігається. Залишайтеся в укриттях і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - інформує очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

обстріл (31210) Сумська область (4309) Суми (1003) дрони (5907) Сумський район (427)
***** на день народдення хотіли діточок в жертву принести. Сподіваюсь, всі були в укритті.
06.10.2025 12:33 Відповісти
Чернігівщину і Сумщино методично перетворюють.в зону відчуження( і тотального терору😢😢😢😢😢😢😢😢
06.10.2025 12:35 Відповісти
 
 