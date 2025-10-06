24-летнего мужчину будут судить за изнасилование ребенка на Херсонщине, - прокуратура

Прокуратура обеспечивает неотвратимость наказания за сексуальное насилие над детьми

Прокуратура Украины решительно реагирует на тяжкие преступления против детей и обеспечивает неотвратимость наказания для виновных. Недавно вынесен приговор в Днепре и направлен в суд обвинительный акт на Херсонщине.

Руководитель Днепропетровской областной прокуратуры поддерживал публичное обвинение и доказал в суде вину жительницы города Днепра, которая вместе со старшим сыном и знакомым использовала несовершеннолетнего сына для изготовления и сбыта детской порнографии, информирует Цензор.НЕТ.

Женщина приговорена к 10 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества. Старшему сыну назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытанием, установив испытательный срок 2 года.

Кроме этого, женщина передала своего малолетнего сына гражданину другого государства для сексуальной эксплуатации, который развращал ребенка.

На Херсонщине перед судом предстанет мужчина за изнасилование малолетней девочки

Заместитель руководителя Херсонской областной прокуратуры, как старший группы прокуроров, утвердил и направил в суд обвинительный акт в отношении 24-летнего мужчины за совершение сексуального насилия в отношении малолетнего ребенка. Следствием установлено, что в 2022 году обвиняемый, злоупотребляя доверием семьи, заманил малолетнюю сестру друга в чужую квартиру, за которой присматривал, под предлогом "прогулки" для ухода за цветами. Оставшись наедине с девочкой, он изнасиловал ее.

О преступлении стало известно после того, как мать девочки заметила изменения в ее поведении и, пообщавшись с ребенком, узнала о содеянном. Женщина немедленно обратилась в правоохранительные органы. За совершенное обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

