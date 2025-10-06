24-річного чоловіка судитимуть за зґвалтування дитини на Херсонщині, - прокуратура

Прокуратура забезпечує невідворотність покарання за сексуальне насильство над дітьми

Прокуратура України рішуче реагує на найтяжчі злочини проти дітей та забезпечує невідворотність покарання для винних. Нещодавно ухвалено вирок у Дніпрі та скеровано до суду обвинувальний акт на Херсонщині.

Керівник Дніпропетровської обласної прокуратури підтримував публічне обвинувачення та довів у суді вину мешканки міста Дніпра, яка разом зі старшим сином та знайомим використовувала неповнолітнього сина для виготовлення та збуту дитячої порнографії, інформує Цензор.НЕТ.

Жінку засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна. Старшому сину призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк 2 роки.

Крім цього, жінка передала свого малолітнього сина громадянину іншої держави для сексуальної експлуатації, який розбещував дитину.

На Херсонщині перед судом постане чоловік за зґвалтування малолітньої дівчинки

Заступник керівника Херсонської обласної прокуратури, як старшим групи прокурорів, затвердив та скерував до суду обвинувальний акт стосовно 24-річного чоловіка за вчинення сексуального насильства відносно малолітньої дитини. Слідством встановлено, що у 2022 році обвинувачений, зловживаючи довірою родини, заманив малолітню сестру друга до чужої квартири, за якою наглядав, під приводом "прогулянки" для догляду за квітами. Залишившись наодинці з дівчинкою, він зґвалтував її.

Про злочин стало відомо після того, як мати дівчинки помітила зміни в її поведінці та, поспілкувавшись із дитиною, дізналася про скоєне. Жінка негайно звернулася до правоохоронних органів. За вчинене обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

