РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11895 посетителей онлайн
Новости Дело об активах Олийныка
969 3

ВАКС взыскал активы Олийныка в доход государства, - Минюст

Олійник Володимир

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу Министерства юстиции и взыскала в доход государства активы бывшего народного депутата Владимира Олийныка.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет об апелляционной жалобе на решение суда от 4 сентября 2025 года, которым частично был удовлетворен иск Минюста по применению санкций к Олийныку.

Ранее суд отказал во взыскании доли корпоративных прав в компании "Е.С.П. ТЕХНОЛОГИИ", принадлежащей жене Олийныка, Людмиле. Нынешним решением в доход государства взыскана доля корпоративных прав в ООО "Е.С.П. ТЕХНОЛОГИИ", шесть объектов недвижимости в Черкассах, объект недвижимости в Киевской области и прогулочное судно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержан чиновник Министерства юстиции, который занимался схемами для уклонистов, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда вступает в законную силу немедленно после его провозглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке", - отмечает Минюст.

Владимир Олийнык - бывший депутат VII созыва от "Партии регионов". По данным ведомства, он был одним из основателей антиукраинского "Комитета спасения Украины", активно участвует в российских пропагандистских программах и распространяет нарративы РФ.

Минюст также отмечает, что Олийнык выехал в Россию, где в декабре 2016 года суд Дорогомиловского района Москвы признал события в Украине 2014 года "государственным переворотом".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Минюст (1775) Олийнык Владимир (444) Антикоррупционный суд (1284) актив (98)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тягнули, з 2014 року, а тільки у 2025 році, нарешті «з доброчесністю», щось таки стягнули від злодія і брехуна-перевертня!?!?
Але ж потікали на мацковію не одиниці, а тисячі ригоАНАЛЬНИХ, а помічники за майном в Україні проглядають, як Кравець від якунОвоща!!!
І вся привладна свора з Урядового Кварталу, лиш тихо гроші слинить та переводе їх в КРИПТУ, за мовчання і бездіяльність !!!
А олійник з майном, це як розмінна шушера, шлєпер… для показухи зеленського перед виборами!!
показать весь комментарий
06.10.2025 13:33 Ответить
Так, для довідки: у ТОВ Е.С.П. ТЕХНОЛОГІЇ остання фінансова звітність - за 2016 рік, і вона повністю нульова (нуль активів, нуль зобов'язань, нуль доходів). Потужно
показать весь комментарий
06.10.2025 13:45 Ответить
Синки його все ще в прокуратурі, чи вже на пенсії по інвалідності?
показать весь комментарий
06.10.2025 14:43 Ответить
 
 