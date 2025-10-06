ВАКС взыскал активы Олийныка в доход государства, - Минюст

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу Министерства юстиции и взыскала в доход государства активы бывшего народного депутата Владимира Олийныка.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет об апелляционной жалобе на решение суда от 4 сентября 2025 года, которым частично был удовлетворен иск Минюста по применению санкций к Олийныку.

Ранее суд отказал во взыскании доли корпоративных прав в компании "Е.С.П. ТЕХНОЛОГИИ", принадлежащей жене Олийныка, Людмиле. Нынешним решением в доход государства взыскана доля корпоративных прав в ООО "Е.С.П. ТЕХНОЛОГИИ", шесть объектов недвижимости в Черкассах, объект недвижимости в Киевской области и прогулочное судно.

"Постановление Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда вступает в законную силу немедленно после его провозглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке", - отмечает Минюст.

Владимир Олийнык - бывший депутат VII созыва от "Партии регионов". По данным ведомства, он был одним из основателей антиукраинского "Комитета спасения Украины", активно участвует в российских пропагандистских программах и распространяет нарративы РФ.

Минюст также отмечает, что Олийнык выехал в Россию, где в декабре 2016 года суд Дорогомиловского района Москвы признал события в Украине 2014 года "государственным переворотом".

