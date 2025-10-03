Задержан чиновник Министерства юстиции, который занимался схемами для уклонистов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Ликвидирована схема уклонения от мобилизации, которую организовал один из руководителей Центрального межрегионального управления Министерства юстиции.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что чиновник предлагал уклонистам содействие в снятии с воинского учета на основании поддельных выводов о "плохом" здоровье. Также чиновник обещал клиентам, что при необходимости он сможет решить вопрос с удалением их персональных данных из розыска ТЦК.

Стоимость таких "услуг" составляла 20 тыс. долларов.

Чтобы реализовать сделку, мужчина использовал личные связи в столичных медучреждениях и военкоматах.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления чиновника и задержали его "на горячем", когда он получал часть взятки за "списание" уклониста.

На основании собранных доказательств задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 114-1 (незаконченное покушение на препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) и ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается расследование для установления всех участников и обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

