Фиктивно зачислял студентов в ВУЗ: в Харькове задержан проректор, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала проректора одного из ведущих харьковских университетов, который организовал уклоняющуюся схему через фиктивное зачисление студентов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

Как отмечается, речь идет о 46-летнем проректоре и депутате Харьковского облсовета, избранного от запрещенной партии "ОПЗЖ". Для реализации схемы он привлек двух коллег из другого вуза.

В течение 2024 года они оформляли документы для "студентов", внося ложные данные в ЕГЭБО. На основании этих справок мужчинам призывного возраста незаконно предоставляли отсрочку от мобилизации. Ни один из "студентов" фактически не учился.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 15 лет тюрьмы получил предатель, который в начале полномасштабной войны помогал врагу наступать на Сумщину

Правоохранители задокументировали по меньшей мере семь эпизодов оформления фиктивного студенчества. Одновременно провели 36 обысков в Харькове, где изъяли документы, черновые записи и телефоны с доказательствами. В результате организатора и двух его сообщников задержали.

Следствие также установило, что проректор поддерживал контакты с бывшими участниками "харьковской весны" 2014 года, которые сбежали в РФ, и планировал переезд в Москву, подыскивая там жилье стоимостью около 500 тысяч долларов.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 УК (препятствование деятельности ВСУ в военное время по предварительному сговору группы лиц). Им грозит до 8 лет заключения.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!