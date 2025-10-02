УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9968 відвідувачів онлайн
Новини Фото Ухилення від мобілізації
1 087 6

Фіктивно зараховував студентів до ЗВО: у Харкові затримано проректора, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України затримала проректора одного з провідних харківських університетів, який організував ухилянтську схему через фіктивне зарахування студентів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на СБУ.

СБУ викрила проректора харківського вишу на схемі з ухилянтами

Як зазначається, йдеться про 46-річного проректора та депутата Харківської облради, обраного від забороненої партії "ОПЗЖ". Для реалізації схеми він залучив двох колег з іншого вишу.

Протягом 2024 року вони оформлювали документи для "студентів", вносячи неправдиві дані до ЄДЕБО. На підставі цих довідок чоловікам призовного віку незаконно надавали відстрочку від мобілізації. Жоден із "студентів" фактично не навчався.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 15 років тюрми отримав зрадник, який на початку повномасштабної війни допомагав ворогу наступати на Сумщину

Правоохоронці задокументували щонайменше сім епізодів оформлення фіктивного студентства. Одночасно провели 36 обшуків у Харкові, де вилучили документи, чорнові записи та телефони з доказами. У результаті організатора та двох його спільників затримали.

Слідство також встановило, що проректор підтримував контакти з колишніми учасниками "харківської весни" 2014 року, які втекли до РФ, і планував переїзд до Москви, підшукуючи там житло вартістю близько 500 тисяч доларів.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання діяльності ЗСУ у воєнний час за попередньою змовою групи осіб). Їм загрожує до 8 років ув’язнення.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

СБУ (13424) Харків (5888) ухилянти (1189) Харківська область (1684) Харківський район (573)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ригоанала потрібно негайно відправити за грати на пожиттєве ,
так як це злочин 😡
показати весь коментар
02.10.2025 17:55 Відповісти
ще раз!
до чого тут сбу?
показати весь коментар
02.10.2025 17:56 Відповісти
Ваше право задавати таке питання ,
а насправді , можуть таких виродків затримувати і поліція -
СБУ , НАБУ , Нацполіція !!
показати весь коментар
02.10.2025 18:53 Відповісти
Купив собі посаду у виші, остєпєньонний кандідат безНаук, як інвалідність у таких же, як і крупа чи борисов, осіб з «вчьонай рад», і заробляє на людях, як барига на КРОВІ!!
Безкарність, від стефанчуків+зеленського, як чесотка розповзається по тілу держави, упродовж 4 років!!
Десь, і ТУРБОРЕЖИМ від аброхамія з служками, пропав у ВРУ!!??
А раніше, у 2019 році, гроші асфальт прямо за лічені години перекидали, з статті на статтю у ВРУ!! Разумков з аброхамієм, і стенограми можуть показати!
показати весь коментар
02.10.2025 18:27 Відповісти
Необхідна зміна законодавства - розстріл саботажників. За іншого варіанту покарання у злочинця є шанс або відкупитися з огляду на корумповане судівство, або відсидіти невеличкий термін і стати прикладом слабкості державного покарання для таких же "ректорів".
показати весь коментар
02.10.2025 18:41 Відповісти
Хай віддасть 500 тисяч $ ЗСУ(20.510.000грв) для зарплат воякам і відпустять на рашу через Білорусь;
показати весь коментар
02.10.2025 19:34 Відповісти
 
 