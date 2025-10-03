Затримано посадовця Міністерства юстиції, який займався схемами для ухилянтів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Ліквідовано схему ухилення від мобілізації, яку організував один із керівників Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що посадовець пропонував ухилянтам сприяння у знятті з військового обліку на підставі підроблених висновків про "погане" здоров’я. Також чиновник обіцяв клієнтам, що за потреби він зможе вирішити питання з видаленням їхніх персональних даних з розшуку ТЦК.

Вартість таких "послуг" становила 20 тис. доларів.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Щоб реалізувати оборудку, чоловік використовував особисті зв’язки у столичних медустановах та військкоматах.

Співробітники СБУ задокументували злочини посадовця і затримали його "на гарячому", коли він одержував частину хабаря за "списання" ухилянта.

Також дивіться: Фіктивно зараховував студентів до ЗВО: у Харкові затримано проректора, - СБУ. ФОТО

На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 114-1 (незакінчений замах на перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) та ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України.

Триває розслідування для встановлення всіх учасників та обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Дивіться: СБУ затримала на Одещині керівництво "оновленої МСЕК", яке заробляло на ухилянтах. ФОТОрепортаж