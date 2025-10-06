ВАКС стягнув активи Олійника в дохід держави, - Мін’юст

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції та стягнула в дохід держави активи колишнього народного депутата Володимира Олійника.

Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про апеляційну скаргу на рішення суду від 4 вересня 2025 року, яким частково було задоволено позов Мін’юсту щодо застосування санкцій до Олійника.

Раніше суд відмовив у стягненні частки корпоративних прав в компанії "Е.С.П. ТЕХНОЛОГІЇ", що належить дружині Олійника, Людмилі. Нинішнім рішенням в дохід держави стягнуто частку корпоративних прав у ТОВ "Е.С.П. ТЕХНОЛОГІЇ", шість об’єктів нерухомості в Черкасах, об’єкт нерухомості в Київській області та прогулянкове судно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано посадовця Міністерства юстиції, який займався схемами для ухилянтів, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Постанова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду набирає законної сили негайно після її проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку", - зазначає Мін’юст.

Володимир Олійник - колишній депутат VII скликання від "Партії регіонів". За даними відомства, він був одним із засновників антиукраїнського "Комітету спасіння України", активно бере участь у російських пропагандистських програмах і поширює наративи РФ.

Мін’юст також зазначає, що Олійник виїхав до Росії, де у грудні 2016 року суд Дорогомиловського району Москви визнав події в Україні 2014 року "державним переворотом".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ