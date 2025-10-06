УКР
Справа про активи Олійника
ВАКС стягнув активи Олійника в дохід держави, - Мін’юст

Олійник Володимир

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції та стягнула в дохід держави активи колишнього народного депутата Володимира Олійника.

Про це повідомляє пресслужба Мін’юсту, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про апеляційну скаргу на рішення суду від 4 вересня 2025 року, яким частково було задоволено позов Мін’юсту щодо застосування санкцій до Олійника.

Раніше суд відмовив у стягненні частки корпоративних прав в компанії "Е.С.П. ТЕХНОЛОГІЇ", що належить дружині Олійника, Людмилі. Нинішнім рішенням в дохід держави стягнуто частку корпоративних прав у ТОВ "Е.С.П. ТЕХНОЛОГІЇ", шість об’єктів нерухомості в Черкасах, об’єкт нерухомості в Київській області та прогулянкове судно.

"Постанова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду набирає законної сили негайно після її проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку", - зазначає Мін’юст.

Володимир Олійник - колишній депутат VII скликання від "Партії регіонів". За даними відомства, він був одним із засновників антиукраїнського "Комітету спасіння України", активно бере участь у російських пропагандистських програмах і поширює наративи РФ.

Мін’юст також зазначає, що Олійник виїхав до Росії, де у грудні 2016 року суд Дорогомиловського району Москви визнав події в Україні 2014 року "державним переворотом".

Мін’юст (1633) Олійник Володимир (26) ВАКС Антикорупційний суд (2077) актив (252)
Тягнули, з 2014 року, а тільки у 2025 році, нарешті «з доброчесністю», щось таки стягнули від злодія і брехуна-перевертня!?!?
Але ж потікали на мацковію не одиниці, а тисячі ригоАНАЛЬНИХ, а помічники за майном в Україні проглядають, як Кравець від якунОвоща!!!
І вся привладна свора з Урядового Кварталу, лиш тихо гроші слинить та переводе їх в КРИПТУ, за мовчання і бездіяльність !!!
А олійник з майном, це як розмінна шушера, шлєпер… для показухи зеленського перед виборами!!
06.10.2025 13:33 Відповісти
Так, для довідки: у ТОВ Е.С.П. ТЕХНОЛОГІЇ остання фінансова звітність - за 2016 рік, і вона повністю нульова (нуль активів, нуль зобов'язань, нуль доходів). Потужно
06.10.2025 13:45 Відповісти
Синки його все ще в прокуратурі, чи вже на пенсії по інвалідності?
06.10.2025 14:43 Відповісти
 
 