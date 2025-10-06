Ракета Flamingo может стать "переломным моментом" в войне, - экс-директор ЦРУ Петреус

Использование Украиной дальнобойных ракет Flamingo для ударов по территории России может изменить динамику конфликта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу заявил американский генерал, экс-директор ЦРУ Давид Петреус.

По его словам, Украина уже регулярно наносит глубокие удары дронами по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, выводя из строя около 25% перерабатывающих мощностей и хранилищ энергоресурсов в РФ. В то же время разрешение президента США Дональда Трампа на свободное использование американских ракет для ударов по РФ он назвал "очень полезным".

"Мне это импонирует. Как и то, что президент Трамп сказал: НАТО должно сбивать любые российские самолеты, которые заходят в воздушное пространство стран Альянса, и что Украина, возможно, должна отвоевать все свои территории", - подчеркнул Петреус.

Экс-директор ЦРУ обратил внимание на характеристики ракеты Flamingo: дальность до 3 тыс. км и вес боевой части более 1 тыс. кг.

"Это типичный пример украинской изобретательности, и это действительно может стать переломным моментом. Если Украина сможет произвести эти ракеты в значительном количестве, то это будет иметь огромное влияние на ситуацию на поле боя и в Российской Федерации", - сказал Петреус.

Он также выразил надежду, что Вашингтон впоследствии передаст Украине ракеты Tomahawk, но добавил, что массовое производство Flamingo может иметь еще больший эффект:

"Я надеюсь, что это произойдет. Но я считаю, что производство ракет Flamingo будет гораздо важнее, чем любое количество Tomahawk, которые мы могли бы передать Украине".

