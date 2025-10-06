РУС
Ракета Flamingo может стать "переломным моментом" в войне, - экс-директор ЦРУ Петреус

экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус о ракетах Фламинго

Использование Украиной дальнобойных ракет Flamingo для ударов по территории России может изменить динамику конфликта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу заявил американский генерал, экс-директор ЦРУ Давид Петреус.

По его словам, Украина уже регулярно наносит глубокие удары дронами по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, выводя из строя около 25% перерабатывающих мощностей и хранилищ энергоресурсов в РФ. В то же время разрешение президента США Дональда Трампа на свободное использование американских ракет для ударов по РФ он назвал "очень полезным".

"Мне это импонирует. Как и то, что президент Трамп сказал: НАТО должно сбивать любые российские самолеты, которые заходят в воздушное пространство стран Альянса, и что Украина, возможно, должна отвоевать все свои территории", - подчеркнул Петреус.

Экс-директор ЦРУ обратил внимание на характеристики ракеты Flamingo: дальность до 3 тыс. км и вес боевой части более 1 тыс. кг.

"Это типичный пример украинской изобретательности, и это действительно может стать переломным моментом. Если Украина сможет произвести эти ракеты в значительном количестве, то это будет иметь огромное влияние на ситуацию на поле боя и в Российской Федерации", - сказал Петреус.

Он также выразил надежду, что Вашингтон впоследствии передаст Украине ракеты Tomahawk, но добавил, что массовое производство Flamingo может иметь еще больший эффект:

"Я надеюсь, что это произойдет. Но я считаю, что производство ракет Flamingo будет гораздо важнее, чем любое количество Tomahawk, которые мы могли бы передать Украине".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна буде масштабировать удари по логістиці та паливній інфраструктурі РФ, - Умеров

+12
Паляниці, фламінго - що там ще багато чого було - по вухах їздили і їздять. А реально тільки Нептун як був так і залишається. А по вухах все їзде zеШобла. Все не нажеруться паскуди.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:48 Ответить
+9
показать весь комментарий
06.10.2025 13:51 Ответить
+9
Ще одна заокеанська жертва телемарахфону?
показать весь комментарий
06.10.2025 13:51 Ответить
Може - але їх потрібно сотні
показать весь комментарий
06.10.2025 13:47 Ответить
Хто б пояснив Петреусу, що "Фламінго"-це для відмивання бюджетного дерибану України на користь шобла Вови **********- Бєні Бородача.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:58 Ответить
Міндича
показать весь комментарий
06.10.2025 14:15 Ответить
Тисячі.Сотні в день мають летіти.
показать весь комментарий
06.10.2025 14:16 Ответить
д'Єрмак зупинить це неподобство.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:48 Ответить
Паляниці, фламінго - що там ще багато чого було - по вухах їздили і їздять. А реально тільки Нептун як був так і залишається. А по вухах все їзде zеШобла. Все не нажеруться паскуди.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:48 Ответить
Хоча там питання не в нажертися - питання в саботувати...
показать весь комментарий
06.10.2025 13:50 Ответить
А до вчорашнього вечора чому Фламінго не використовували?.. Касьянов не давав добро? Диви, як рєзко полетіли...
показать весь комментарий
06.10.2025 13:50 Ответить
А щось змінилося після вчорашнього вечора? Нарешті полетіли?
показать весь комментарий
06.10.2025 13:54 Ответить
Згадалося
- Кончилось лето, грачи фламинго улятели
- А почему улЯтели?
- Клявать нечего, вот и улятели.
показать весь комментарий
06.10.2025 14:07 Ответить
Щоб був ефект від цієї здоровенної дозвукової Фламінги, треба їх запускати цілим табуном. Україна воює не з бородатими бабуїнами...
показать весь комментарий
06.10.2025 14:26 Ответить
Фламінго це медійні ракети но не реальні, для цього низького недонаполеончика важливий піар
показать весь комментарий
06.10.2025 13:50 Ответить
показать весь комментарий
06.10.2025 13:51 Ответить
За супутником Притули женуться?
показать весь комментарий
06.10.2025 13:53 Ответить
"За 600 мільйонів гривень, зібраних українцями, фонд Сергія Притули купив "супутник" і доступ до бази даних супутникових знімків для української армії".
600 млн... 😂
флаМіндічі хіба що посміються з такого дріб'язку.
показать весь комментарий
06.10.2025 14:17 Ответить
Такий дорослий, а в казки вірить.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:51 Ответить
Ще одна заокеанська жертва телемарахфону?
показать весь комментарий
06.10.2025 13:51 Ответить
Цинічні потвори,на початку війни могли надати все що потрібно.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:52 Ответить
https://t.me/Mccartneyser68/1630 ПАВЛЮЧЕНКО - БАНДЕРІВЕЦЬ З ПУЩІ

Американці, які ретельно відслідковують всі пуски українських та російських ракет (всі попередження про повітряні тривоги ми отримуємо від США), стверджували станом на позавчора, що Україна здійснила вже 14 пусків ракет "Фламінго" по об'єктах у Криму, ТОТ та російських прикордонних областях. З них було перехоплено чотири, одна ракета не долетіла до цілі, вочевидь, з технічних причин. Тобто стверджувати, як це роблять деякі наші "спеціалісти", що ракети не існує, або що вона існує лише у формі макета задля того, щоби гроші пилити, є або звичайним зрадойобським кретинизмом, або свідомою грою на інтересанта розповсюдження такої інформації. Звісно, що не так все "кучеряво", як стверджує наша влада. Питання до ракети є.

1. Є питання щодо бойового навантаження. Ті ж американці вважають, що зразки, які були використані, не мали боєголовку у тонну - не більше 300 кг.
2. Є питання щодо дальності - ракети доки ще працювали на відстань не більше 360 км від місця пуска.
3. Є питання щодо ціни за один зразок - ті ж американці припускають, що вона завищена на 30 - 50 відсотків, проте теж припускають, що це обумовлено необхідністю інвестицій у масштабування виробництва.
4. Є питання щодо обіцяного масштабування виробництва - анонсованого заявленого місячного випуску, вочевидь, не досягнуто, вірогідно, в першу чергу з-за недостатнього фінансування, в другу чергу через технічні причини, в третю чергу через вірогідне ураження російськими ракетами одного підприємства, яке задіяне у виготовлені компонентів ракет. Це з висновка Розвідспільноти США. Знаю про те, що з даними та припущеннями американців солідарні розвідники Франції та ВБ.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:53 Ответить
Ну якщо сам Павлюченко пише ....До речі,хто це?
показать весь комментарий
06.10.2025 14:00 Ответить
Судячи з цього допису, пан Павлюченко досконально посвячений у всі секрети розвідок США, Франції та Великої Британії.
показать весь комментарий
06.10.2025 14:31 Ответить
1150->300 кг
3000->360 км
Это следует тогда называть "мини-фламинго", 6-ти тонной махине подойдет.
показать весь комментарий
06.10.2025 14:08 Ответить
добре, якщо так
показать весь комментарий
06.10.2025 14:48 Ответить
Може досить цих авансів. Ми вже чули від Зеленського про тисячи балістичних ракет до кінця цього року!
Буде як з контрнаступом на півдні - зеофіс настільки переконав всіх в успіху, що кацапи самі мали звідти втекти, а по факту повна 7рака..
показать весь комментарий
06.10.2025 13:55 Ответить
А балістична ракета то мабуть то буде то саме вундерваффе для анігіляції.
Ну йохани бабай ну скільки можно ціх белівів,то хаймарси то ф16 будуть тою самою зброєю перемоги. А тепер нова мантра про фламінго.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:57 Ответить
Хаймарси добре, але атакамсів які б'ють на 160-300км дуже мало дали, ракети М31 б'ють на 70км, там вже бити немає чого (а треба ще недоїзжати до лбз км на 20 хочаб). Ф16 - добре, але ракет не дали до низ, так що на ф16 лишається тільки літати.
Умовні фламінги під 200шт. на міс. - це дуже добре, але їх не буде (принаймі в такій кількості).
У нас немає нормальної потужної зброї щоб боти вглиб рф.
показать весь комментарий
06.10.2025 14:09 Ответить
Припиняйте белівити, фогетьте все сказане ще на етапі заяв голобородька
показать весь комментарий
06.10.2025 14:24 Ответить
та це я думаю у всіх адекватних на всі слова потужного "бай дефолт" І не тільки потужного, а багатьох хлопаків по типу Ходжесів та Петреусів.
показать весь комментарий
06.10.2025 14:32 Ответить
Мальчікав в трусіках фламінго сваліл-заклєвал... 80 лет живу таково не відел, фошисти-біндері поделалі...
показать весь комментарий
06.10.2025 13:58 Ответить
Далекобійні ракети змінять ход війни на нашу користь. Саме тому клоуни закрили всі ракетні програми. Так звана ракета Фуфломінго можливо колись і полетить, коли її зроблять не з фарбованого картону а з більш підходящх матеріалів.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:58 Ответить
Хоча б з труби, якою транспортують нафту для орків.
показать весь комментарий
06.10.2025 14:01 Ответить
Якщо Україна зможе виробити ці ракети у значній кількості, то це матиме величезний вплив на ситуацію на полі бою і в Російській Федерації", - сказав Петреус. Джерело: https://censor.net/ua/n3578062
Це знають також агент Козир со товаріщі...
Та й хуцпу ніхто не відміняв.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:58 Ответить
- ти ховраха бачиш? - ні... - в він там є....(с)......
показать весь комментарий
06.10.2025 13:59 Ответить
Пора наш Чагарник використовувати проти орешніка орків.
Екс-директор ЦРУ цього ще не знає.
показать весь комментарий
06.10.2025 14:00 Ответить
Переломний момент під номером 387…
показать весь комментарий
06.10.2025 14:01 Ответить
але фламінго полктіли на зиму в вирій. весною, якщо повернуться, зєля будєть посмотрєть, шо далі про них навідосить ))
показать весь комментарий
06.10.2025 14:05 Ответить
Ворожих дронів і ракет по Україні стало з часом летіти тільки більше - тому фламіндічі терміново проплатили різних "ексів" щоб підігріти віру майбутнє обнадійливими заявами про чергові "переломні моменти" в стилі "якщо - то".
показать весь комментарий
06.10.2025 14:05 Ответить
Поверніть ЯЗ. Досить використовувати Україну як мясний арьєгард НАТО, коли судячи з виборів увесь еск-Варшавський блок скучив за московським чоботом.
показать весь комментарий
06.10.2025 14:08 Ответить
А Звезда смерти станет перемогою
показать весь комментарий
06.10.2025 14:14 Ответить
Притула вже над цим працює.
показать весь комментарий
06.10.2025 14:26 Ответить
Тю, що той рушник може знати краще експертів на цензор нет
показать весь комментарий
06.10.2025 14:16 Ответить
Трамп не дурень, розуміє, що томагавки давно застаріли і реально нікуди долетіти вже не можуть, але продавати їх потрібно. Тому він придумав геніальний план - він дає нам нікому не потрібні томагавки, а замість них на кацапів полетять наші могутні Фламінги, які рознесуть кацапів вщенть на друзки. А томагавки тим часом тишком-нишком утилізують як непотріб.
показать весь комментарий
06.10.2025 14:20 Ответить
"Фламінго" - передвиборча брехня гадьониша. А як ще?
показать весь комментарий
06.10.2025 14:24 Ответить
Може стати, а може і не стати. Стане відомо, коли, чи вірніше якщо вона з'явиться.
показать весь комментарий
06.10.2025 14:25 Ответить
Сокіл, Сапсан... і Фламінго. Якось зовсім не по-хижому виглядає остання "пташка".
показать весь комментарий
06.10.2025 14:32 Ответить
Хтось вірить у фламінго після мільярда дерев, мільйона дронів, 4тис. вчителям та купи іншої зеленої брехні? Шоумени можуть тільки ляпать язиком і красти мільярди руками.
показать весь комментарий
06.10.2025 14:33 Ответить


І це ще екс-директор ЦРУ не знаю про чергову розробку компанії пана міндіча!
показать весь комментарий
06.10.2025 14:37 Ответить
Петреус, дорослий, а в казки віриш
показать весь комментарий
06.10.2025 14:47 Ответить
 
 