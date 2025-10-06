Ракета Flamingo может стать "переломным моментом" в войне, - экс-директор ЦРУ Петреус
Использование Украиной дальнобойных ракет Flamingo для ударов по территории России может изменить динамику конфликта.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу заявил американский генерал, экс-директор ЦРУ Давид Петреус.
По его словам, Украина уже регулярно наносит глубокие удары дронами по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, выводя из строя около 25% перерабатывающих мощностей и хранилищ энергоресурсов в РФ. В то же время разрешение президента США Дональда Трампа на свободное использование американских ракет для ударов по РФ он назвал "очень полезным".
"Мне это импонирует. Как и то, что президент Трамп сказал: НАТО должно сбивать любые российские самолеты, которые заходят в воздушное пространство стран Альянса, и что Украина, возможно, должна отвоевать все свои территории", - подчеркнул Петреус.
Экс-директор ЦРУ обратил внимание на характеристики ракеты Flamingo: дальность до 3 тыс. км и вес боевой части более 1 тыс. кг.
"Это типичный пример украинской изобретательности, и это действительно может стать переломным моментом. Если Украина сможет произвести эти ракеты в значительном количестве, то это будет иметь огромное влияние на ситуацию на поле боя и в Российской Федерации", - сказал Петреус.
Он также выразил надежду, что Вашингтон впоследствии передаст Украине ракеты Tomahawk, но добавил, что массовое производство Flamingo может иметь еще больший эффект:
"Я надеюсь, что это произойдет. Но я считаю, что производство ракет Flamingo будет гораздо важнее, чем любое количество Tomahawk, которые мы могли бы передать Украине".
Американці, які ретельно відслідковують всі пуски українських та російських ракет (всі попередження про повітряні тривоги ми отримуємо від США), стверджували станом на позавчора, що Україна здійснила вже 14 пусків ракет "Фламінго" по об'єктах у Криму, ТОТ та російських прикордонних областях. З них було перехоплено чотири, одна ракета не долетіла до цілі, вочевидь, з технічних причин. Тобто стверджувати, як це роблять деякі наші "спеціалісти", що ракети не існує, або що вона існує лише у формі макета задля того, щоби гроші пилити, є або звичайним зрадойобським кретинизмом, або свідомою грою на інтересанта розповсюдження такої інформації. Звісно, що не так все "кучеряво", як стверджує наша влада. Питання до ракети є.
1. Є питання щодо бойового навантаження. Ті ж американці вважають, що зразки, які були використані, не мали боєголовку у тонну - не більше 300 кг.
2. Є питання щодо дальності - ракети доки ще працювали на відстань не більше 360 км від місця пуска.
3. Є питання щодо ціни за один зразок - ті ж американці припускають, що вона завищена на 30 - 50 відсотків, проте теж припускають, що це обумовлено необхідністю інвестицій у масштабування виробництва.
4. Є питання щодо обіцяного масштабування виробництва - анонсованого заявленого місячного випуску, вочевидь, не досягнуто, вірогідно, в першу чергу з-за недостатнього фінансування, в другу чергу через технічні причини, в третю чергу через вірогідне ураження російськими ракетами одного підприємства, яке задіяне у виготовлені компонентів ракет. Це з висновка Розвідспільноти США. Знаю про те, що з даними та припущеннями американців солідарні розвідники Франції та ВБ.
