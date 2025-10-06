УКР
Ракета Flamingo може стати "переломним моментом" у війні, - ексдиректор ЦРУ Петреус

ексдиректор ЦРУ генерал Девід Петреус про ракети Фламінго

Використання Україною далекобійних ракет Flamingo для ударів по території Росії може змінити динаміку конфлікту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу заявив американський генерал, ексдиректор ЦРУ Давід Петреус.

За його словами, Україна вже регулярно завдає глибоких ударів дронами по російських нафтопереробних підприємствах, виводячи з ладу близько 25% переробних потужностей і сховищ енергоресурсів у РФ. Водночас дозвіл президента США Дональда Трампа на вільне використання американських ракет для ударів по РФ він назвав "дуже корисним".

"Мені це імпонує. Як і те, що президент Трамп сказав: НАТО має збивати будь-які російські літаки, які заходять у повітряний простір країн Альянсу, і що Україна, можливо, має відвоювати всі свої території", - підкреслив Петреус.

Ексдиректор ЦРУ звернув увагу на характеристики ракети Flamingo: дальність до 3 тис. км і вага бойової частини понад 1 тис. кг.

"Це типовий приклад української винахідливості, і це дійсно може стати переломним моментом. Якщо Україна зможе виробити ці ракети у значній кількості, то це матиме величезний вплив на ситуацію на полі бою і в Російській Федерації", - сказав Петреус.

Він також висловив надію, що Вашингтон згодом передасть Україні ракети Tomahawk, але додав, що масове виробництво Flamingo може мати ще більший ефект:

"Я сподіваюся, що це станеться. Але я вважаю, що виробництво ракет Flamingo буде набагато важливішим, ніж будь‑яка кількість Tomahawk, які ми могли б передати Україні".

Топ коментарі
+12
Паляниці, фламінго - що там ще багато чого було - по вухах їздили і їздять. А реально тільки Нептун як був так і залишається. А по вухах все їзде zеШобла. Все не нажеруться паскуди.
06.10.2025 13:48 Відповісти
+9
06.10.2025 13:51 Відповісти
+9
Ще одна заокеанська жертва телемарахфону?
06.10.2025 13:51 Відповісти
Може - але їх потрібно сотні
06.10.2025 13:47 Відповісти
Хто б пояснив Петреусу, що "Фламінго"-це для відмивання бюджетного дерибану України на користь шобла Вови **********- Бєні Бородача.
06.10.2025 13:58 Відповісти
Міндича
06.10.2025 14:15 Відповісти
Тисячі.Сотні в день мають летіти.
06.10.2025 14:16 Відповісти
д'Єрмак зупинить це неподобство.
06.10.2025 13:48 Відповісти
Паляниці, фламінго - що там ще багато чого було - по вухах їздили і їздять. А реально тільки Нептун як був так і залишається. А по вухах все їзде zеШобла. Все не нажеруться паскуди.
06.10.2025 13:48 Відповісти
Хоча там питання не в нажертися - питання в саботувати...
06.10.2025 13:50 Відповісти
А до вчорашнього вечора чому Фламінго не використовували?.. Касьянов не давав добро? Диви, як рєзко полетіли...
06.10.2025 13:50 Відповісти
А щось змінилося після вчорашнього вечора? Нарешті полетіли?
06.10.2025 13:54 Відповісти
Згадалося
- Кончилось лето, грачи фламинго улятели
- А почему улЯтели?
- Клявать нечего, вот и улятели.
06.10.2025 14:07 Відповісти
Щоб був ефект від цієї здоровенної дозвукової Фламінги, треба їх запускати цілим табуном. Україна воює не з бородатими бабуїнами...
06.10.2025 14:26 Відповісти
Фламінго це медійні ракети но не реальні, для цього низького недонаполеончика важливий піар
06.10.2025 13:50 Відповісти
06.10.2025 13:51 Відповісти
За супутником Притули женуться?
06.10.2025 13:53 Відповісти
"За 600 мільйонів гривень, зібраних українцями, фонд Сергія Притули купив "супутник" і доступ до бази даних супутникових знімків для української армії".
600 млн... 😂
флаМіндічі хіба що посміються з такого дріб'язку.
06.10.2025 14:17 Відповісти
Такий дорослий, а в казки вірить.
06.10.2025 13:51 Відповісти
Ще одна заокеанська жертва телемарахфону?
06.10.2025 13:51 Відповісти
Цинічні потвори,на початку війни могли надати все що потрібно.
06.10.2025 13:52 Відповісти
https://t.me/Mccartneyser68/1630 ПАВЛЮЧЕНКО - БАНДЕРІВЕЦЬ З ПУЩІ

Американці, які ретельно відслідковують всі пуски українських та російських ракет (всі попередження про повітряні тривоги ми отримуємо від США), стверджували станом на позавчора, що Україна здійснила вже 14 пусків ракет "Фламінго" по об'єктах у Криму, ТОТ та російських прикордонних областях. З них було перехоплено чотири, одна ракета не долетіла до цілі, вочевидь, з технічних причин. Тобто стверджувати, як це роблять деякі наші "спеціалісти", що ракети не існує, або що вона існує лише у формі макета задля того, щоби гроші пилити, є або звичайним зрадойобським кретинизмом, або свідомою грою на інтересанта розповсюдження такої інформації. Звісно, що не так все "кучеряво", як стверджує наша влада. Питання до ракети є.

1. Є питання щодо бойового навантаження. Ті ж американці вважають, що зразки, які були використані, не мали боєголовку у тонну - не більше 300 кг.
2. Є питання щодо дальності - ракети доки ще працювали на відстань не більше 360 км від місця пуска.
3. Є питання щодо ціни за один зразок - ті ж американці припускають, що вона завищена на 30 - 50 відсотків, проте теж припускають, що це обумовлено необхідністю інвестицій у масштабування виробництва.
4. Є питання щодо обіцяного масштабування виробництва - анонсованого заявленого місячного випуску, вочевидь, не досягнуто, вірогідно, в першу чергу з-за недостатнього фінансування, в другу чергу через технічні причини, в третю чергу через вірогідне ураження російськими ракетами одного підприємства, яке задіяне у виготовлені компонентів ракет. Це з висновка Розвідспільноти США. Знаю про те, що з даними та припущеннями американців солідарні розвідники Франції та ВБ.
06.10.2025 13:53 Відповісти
Ну якщо сам Павлюченко пише ....До речі,хто це?
06.10.2025 14:00 Відповісти
Судячи з цього допису, пан Павлюченко досконально посвячений у всі секрети розвідок США, Франції та Великої Британії.
06.10.2025 14:31 Відповісти
1150->300 кг
3000->360 км
Это следует тогда называть "мини-фламинго", 6-ти тонной махине подойдет.
06.10.2025 14:08 Відповісти
добре, якщо так
06.10.2025 14:48 Відповісти
Може досить цих авансів. Ми вже чули від Зеленського про тисячи балістичних ракет до кінця цього року!
Буде як з контрнаступом на півдні - зеофіс настільки переконав всіх в успіху, що кацапи самі мали звідти втекти, а по факту повна 7рака..
06.10.2025 13:55 Відповісти
А балістична ракета то мабуть то буде то саме вундерваффе для анігіляції.
Ну йохани бабай ну скільки можно ціх белівів,то хаймарси то ф16 будуть тою самою зброєю перемоги. А тепер нова мантра про фламінго.
06.10.2025 13:57 Відповісти
Хаймарси добре, але атакамсів які б'ють на 160-300км дуже мало дали, ракети М31 б'ють на 70км, там вже бити немає чого (а треба ще недоїзжати до лбз км на 20 хочаб). Ф16 - добре, але ракет не дали до низ, так що на ф16 лишається тільки літати.
Умовні фламінги під 200шт. на міс. - це дуже добре, але їх не буде (принаймі в такій кількості).
У нас немає нормальної потужної зброї щоб боти вглиб рф.
06.10.2025 14:09 Відповісти
Припиняйте белівити, фогетьте все сказане ще на етапі заяв голобородька
06.10.2025 14:24 Відповісти
та це я думаю у всіх адекватних на всі слова потужного "бай дефолт" І не тільки потужного, а багатьох хлопаків по типу Ходжесів та Петреусів.
06.10.2025 14:32 Відповісти
Мальчікав в трусіках фламінго сваліл-заклєвал... 80 лет живу таково не відел, фошисти-біндері поделалі...
06.10.2025 13:58 Відповісти
Далекобійні ракети змінять ход війни на нашу користь. Саме тому клоуни закрили всі ракетні програми. Так звана ракета Фуфломінго можливо колись і полетить, коли її зроблять не з фарбованого картону а з більш підходящх матеріалів.
06.10.2025 13:58 Відповісти
Хоча б з труби, якою транспортують нафту для орків.
06.10.2025 14:01 Відповісти
Якщо Україна зможе виробити ці ракети у значній кількості, то це матиме величезний вплив на ситуацію на полі бою і в Російській Федерації", - сказав Петреус. Джерело: https://censor.net/ua/n3578062
Це знають також агент Козир со товаріщі...
Та й хуцпу ніхто не відміняв.
06.10.2025 13:58 Відповісти
- ти ховраха бачиш? - ні... - в він там є....(с)......
06.10.2025 13:59 Відповісти
Пора наш Чагарник використовувати проти орешніка орків.
Екс-директор ЦРУ цього ще не знає.
06.10.2025 14:00 Відповісти
Переломний момент під номером 387…
06.10.2025 14:01 Відповісти
але фламінго полктіли на зиму в вирій. весною, якщо повернуться, зєля будєть посмотрєть, шо далі про них навідосить ))
06.10.2025 14:05 Відповісти
Ворожих дронів і ракет по Україні стало з часом летіти тільки більше - тому фламіндічі терміново проплатили різних "ексів" щоб підігріти віру майбутнє обнадійливими заявами про чергові "переломні моменти" в стилі "якщо - то".
06.10.2025 14:05 Відповісти
Поверніть ЯЗ. Досить використовувати Україну як мясний арьєгард НАТО, коли судячи з виборів увесь еск-Варшавський блок скучив за московським чоботом.
06.10.2025 14:08 Відповісти
А Звезда смерти станет перемогою
06.10.2025 14:14 Відповісти
Притула вже над цим працює.
06.10.2025 14:26 Відповісти
Тю, що той рушник може знати краще експертів на цензор нет
06.10.2025 14:16 Відповісти
Трамп не дурень, розуміє, що томагавки давно застаріли і реально нікуди долетіти вже не можуть, але продавати їх потрібно. Тому він придумав геніальний план - він дає нам нікому не потрібні томагавки, а замість них на кацапів полетять наші могутні Фламінги, які рознесуть кацапів вщенть на друзки. А томагавки тим часом тишком-нишком утилізують як непотріб.
06.10.2025 14:20 Відповісти
"Фламінго" - передвиборча брехня гадьониша. А як ще?
06.10.2025 14:24 Відповісти
Може стати, а може і не стати. Стане відомо, коли, чи вірніше якщо вона з'явиться.
06.10.2025 14:25 Відповісти
Сокіл, Сапсан... і Фламінго. Якось зовсім не по-хижому виглядає остання "пташка".
06.10.2025 14:32 Відповісти
Хтось вірить у фламінго після мільярда дерев, мільйона дронів, 4тис. вчителям та купи іншої зеленої брехні? Шоумени можуть тільки ляпать язиком і красти мільярди руками.
06.10.2025 14:33 Відповісти


І це ще екс-директор ЦРУ не знаю про чергову розробку компанії пана міндіча!
06.10.2025 14:37 Відповісти
Петреус, дорослий, а в казки віриш
06.10.2025 14:47 Відповісти
 
 