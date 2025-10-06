Ракета Flamingo може стати "переломним моментом" у війні, - ексдиректор ЦРУ Петреус

Використання Україною далекобійних ракет Flamingo для ударів по території Росії може змінити динаміку конфлікту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу заявив американський генерал, ексдиректор ЦРУ Давід Петреус.

За його словами, Україна вже регулярно завдає глибоких ударів дронами по російських нафтопереробних підприємствах, виводячи з ладу близько 25% переробних потужностей і сховищ енергоресурсів у РФ. Водночас дозвіл президента США Дональда Трампа на вільне використання американських ракет для ударів по РФ він назвав "дуже корисним".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Мені це імпонує. Як і те, що президент Трамп сказав: НАТО має збивати будь-які російські літаки, які заходять у повітряний простір країн Альянсу, і що Україна, можливо, має відвоювати всі свої території", - підкреслив Петреус.

Ексдиректор ЦРУ звернув увагу на характеристики ракети Flamingo: дальність до 3 тис. км і вага бойової частини понад 1 тис. кг.

"Це типовий приклад української винахідливості, і це дійсно може стати переломним моментом. Якщо Україна зможе виробити ці ракети у значній кількості, то це матиме величезний вплив на ситуацію на полі бою і в Російській Федерації", - сказав Петреус.

Він також висловив надію, що Вашингтон згодом передасть Україні ракети Tomahawk, але додав, що масове виробництво Flamingo може мати ще більший ефект:

"Я сподіваюся, що це станеться. Але я вважаю, що виробництво ракет Flamingo буде набагато важливішим, ніж будь‑яка кількість Tomahawk, які ми могли б передати Україні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна масштабуватиме удари по логістиці та паливній інфраструктурі РФ, - Умєров