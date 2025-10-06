Ракета Flamingo може стати "переломним моментом" у війні, - ексдиректор ЦРУ Петреус
Використання Україною далекобійних ракет Flamingo для ударів по території Росії може змінити динаміку конфлікту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу заявив американський генерал, ексдиректор ЦРУ Давід Петреус.
За його словами, Україна вже регулярно завдає глибоких ударів дронами по російських нафтопереробних підприємствах, виводячи з ладу близько 25% переробних потужностей і сховищ енергоресурсів у РФ. Водночас дозвіл президента США Дональда Трампа на вільне використання американських ракет для ударів по РФ він назвав "дуже корисним".
"Мені це імпонує. Як і те, що президент Трамп сказав: НАТО має збивати будь-які російські літаки, які заходять у повітряний простір країн Альянсу, і що Україна, можливо, має відвоювати всі свої території", - підкреслив Петреус.
Ексдиректор ЦРУ звернув увагу на характеристики ракети Flamingo: дальність до 3 тис. км і вага бойової частини понад 1 тис. кг.
"Це типовий приклад української винахідливості, і це дійсно може стати переломним моментом. Якщо Україна зможе виробити ці ракети у значній кількості, то це матиме величезний вплив на ситуацію на полі бою і в Російській Федерації", - сказав Петреус.
Він також висловив надію, що Вашингтон згодом передасть Україні ракети Tomahawk, але додав, що масове виробництво Flamingo може мати ще більший ефект:
"Я сподіваюся, що це станеться. Але я вважаю, що виробництво ракет Flamingo буде набагато важливішим, ніж будь‑яка кількість Tomahawk, які ми могли б передати Україні".
Американці, які ретельно відслідковують всі пуски українських та російських ракет (всі попередження про повітряні тривоги ми отримуємо від США), стверджували станом на позавчора, що Україна здійснила вже 14 пусків ракет "Фламінго" по об'єктах у Криму, ТОТ та російських прикордонних областях. З них було перехоплено чотири, одна ракета не долетіла до цілі, вочевидь, з технічних причин. Тобто стверджувати, як це роблять деякі наші "спеціалісти", що ракети не існує, або що вона існує лише у формі макета задля того, щоби гроші пилити, є або звичайним зрадойобським кретинизмом, або свідомою грою на інтересанта розповсюдження такої інформації. Звісно, що не так все "кучеряво", як стверджує наша влада. Питання до ракети є.
1. Є питання щодо бойового навантаження. Ті ж американці вважають, що зразки, які були використані, не мали боєголовку у тонну - не більше 300 кг.
2. Є питання щодо дальності - ракети доки ще працювали на відстань не більше 360 км від місця пуска.
3. Є питання щодо ціни за один зразок - ті ж американці припускають, що вона завищена на 30 - 50 відсотків, проте теж припускають, що це обумовлено необхідністю інвестицій у масштабування виробництва.
4. Є питання щодо обіцяного масштабування виробництва - анонсованого заявленого місячного випуску, вочевидь, не досягнуто, вірогідно, в першу чергу з-за недостатнього фінансування, в другу чергу через технічні причини, в третю чергу через вірогідне ураження російськими ракетами одного підприємства, яке задіяне у виготовлені компонентів ракет. Це з висновка Розвідспільноти США. Знаю про те, що з даними та припущеннями американців солідарні розвідники Франції та ВБ.
