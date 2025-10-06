Российское командование рассматривает штурмовиков как расходный материал, средний цикл их жизни - 12 дней, - переписка в чате пропагандиста-военкора Романова
Российское командование рассматривает штурмовиков как расходный материал, поскольку в Генштабе РФ требуют продвижения и новых территориальных достижений. Однако средний цикл жизни российского штурмовика составляет 12 дней.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на чат российского военкора-"z-пропагандиста" Владимира Романова.
В частности, корреспонденты жалуются, что россиян активно берут в штурмовики, однако они сами понимают, почему там их так активно заманивают так называемыми финансовыми преимуществами.
Оптимісти. Це якщо тіло знайдуть. А хто ж їх там шукає.
Еге ж?
Особливо штурмовиків!!!
Ви дивіться початку на себе, а що там робиться в к@ц@пів то по🤬уй!!!