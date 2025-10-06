Российское командование рассматривает штурмовиков как расходный материал, поскольку в Генштабе РФ требуют продвижения и новых территориальных достижений. Однако средний цикл жизни российского штурмовика составляет 12 дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на чат российского военкора-"z-пропагандиста" Владимира Романова.

В частности, корреспонденты жалуются, что россиян активно берут в штурмовики, однако они сами понимают, почему там их так активно заманивают так называемыми финансовыми преимуществами.

