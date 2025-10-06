РУС
Новости Уничтожение российских оккупантов
Российское командование рассматривает штурмовиков как расходный материал, средний цикл их жизни - 12 дней, - переписка в чате пропагандиста-военкора Романова

Российское командование рассматривает штурмовиков как расходный материал, поскольку в Генштабе РФ требуют продвижения и новых территориальных достижений. Однако средний цикл жизни российского штурмовика составляет 12 дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на чат российского военкора-"z-пропагандиста" Владимира Романова.

В частности, корреспонденты жалуются, что россиян активно берут в штурмовики, однако они сами понимают, почему там их так активно заманивают так называемыми финансовыми преимуществами.

Романов скрин
Романов скрин

зрада по кацапски
06.10.2025 14:20 Ответить
"родньіе получат вьіплати".
Оптимісти. Це якщо тіло знайдуть. А хто ж їх там шукає.
06.10.2025 14:20 Ответить
Українське командування береже піхотинців як зіницю ока?!🤔
Еге ж?
Особливо штурмовиків!!!
Ви дивіться початку на себе, а що там робиться в к@ц@пів то по🤬уй!!!
06.10.2025 14:49 Ответить
Зрозуміло, із Чехії відніше.
06.10.2025 15:01 Ответить
 
 