Спецназовцы ГУР показали уничтожение российской пехоты и техники на Запорожском и Лиманском направлениях. ВИДЕО
Главное управление разведки Министерства обороны обнародовало видео результативной боевой работы своих подразделений.
На опубликованных кадрах - ликвидация российских пехотинцев, разгром вражеских позиций, а также уничтожение транспорта, военной техники и дронов оккупантов, информирует Цензор.НЕТ.
Боевые операции проводились на Запорожском и Лиманском направлениях в течение прошлой недели. По словам разведчиков, даже несмотря на попытки россиян маскироваться, украинские силы уничтожают врага точными ударами.
Вам палець болить натиснути "подобається"?
Чи це кацапи переглядають?
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні! Смерть оркам ******!!