Спецназовцы ГУР показали уничтожение российской пехоты и техники на Запорожском и Лиманском направлениях. ВИДЕО

Главное управление разведки Министерства обороны обнародовало видео результативной боевой работы своих подразделений.

На опубликованных кадрах - ликвидация российских пехотинцев, разгром вражеских позиций, а также уничтожение транспорта, военной техники и дронов оккупантов, информирует Цензор.НЕТ.

Боевые операции проводились на Запорожском и Лиманском направлениях в течение прошлой недели. По словам разведчиков, даже несмотря на попытки россиян маскироваться, украинские силы уничтожают врага точными ударами.

