Россияне нанесли 762 удара по Запорожью и области, один человек погиб, 11 ранены. ФОТОрепортаж
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 762 удара по 17 населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Враг нанес 4 ракетных удара по Запорожью. Войска РФ осуществили 6 авиационных обстрелов по Разумовке, Орехову, Железнодорожному, Сладкому, Успеновке и Полтавке. 517 БпЛА различной модификации атаковали Запорожье, Малокатериновку, Червоноднепровку, Терноватое, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное. 2 обстрела из РСЗО накрыли Малиновку и Полтавку.
233 артиллерийских удара нанесены по территории Червоноднепровки, Приморского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного. Поступило 240 сообщений о разрушении домов, квартир, автомобилей и объектов инфраструктуры.
В результате вражеской атаки по областному центру погибла 69-летняя женщина, еще 10 человек получили ранения. В Малокатериновке из-за попадания вражеского дрона в автомобиль, была травмирована 40-летняя местная жительница.
