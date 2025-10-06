Росіяни завдали 762 удари по Запоріжжю та області, одна людина загинула, 11 поранені. ФОТОрепортаж

Впродовж минулої доби окупанти завдали 762 удари по 17 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Ворог завдав 4 ракетні удари по Запоріжжю. Війська РФ здійснили 6 авіаційних обстрілів по Розумівці, Оріхову, Залізничному, Солодкому, Успенівці та Полтавці. 517 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Червонодніпровку, Тернувате, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне. 2 обстріли з РСЗВ накрили Малинівку та Полтавку.

233 артилерійські удари завдано по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного. Надійшло 240 повідомлень про руйнування будинків, квартир, автівок та об’єктів інфраструктури.

Внаслідок ворожої атаки по обласному центру загинула 69-річна жінка, ще 10 людей отримали поранення. У Малокатеринівці через влучання ворожого дрону в автомобіль, була травмована 40-річна місцева мешканка.









