1 870

Спецпризначенці ГУР показали знищення російської піхоти та техніки на Запорізькому й Лиманському напрямках. ВIДЕО

Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило відео результативної бойової роботи своїх підрозділів.

На опублікованих кадрах — ліквідація російських піхотинців, розгром ворожих позицій, а також знищення транспорту, військової техніки та дронів окупантів, інформує Цензор.НЕТ.

Бойові операції проводилися на Запорізькому та Лиманському напрямках упродовж минулого тижня. За словами розвідників, навіть попри спроби росіян маскуватися, українські сили знищують ворога точними ударами.

Також читайте: Росіяни завдали 762 удари по Запоріжжю та області, одна людина загинула, 11 поранені. ФОТОрепортаж

армія рф (18944) ліквідація (4485) ГУР (696)
Коментувати
На додачу... На цапoбадi закiнчились грошi на виплату зарплатнi своiм оркам в Украiнi.
показати весь коментар
06.10.2025 13:11 Відповісти
Не перестаю дивуватись:переглядів 1545, лайків-3!
Вам палець болить натиснути "подобається"?
Чи це кацапи переглядають?
показати весь коментар
06.10.2025 13:17 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні! Смерть оркам ******!!
показати весь коментар
06.10.2025 13:23 Відповісти
Сядь на пенек, съешь пирожок!
показати весь коментар
06.10.2025 13:30 Відповісти
 
 