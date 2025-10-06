Спецпризначенці ГУР показали знищення російської піхоти та техніки на Запорізькому й Лиманському напрямках. ВIДЕО

Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило відео результативної бойової роботи своїх підрозділів.

На опублікованих кадрах — ліквідація російських піхотинців, розгром ворожих позицій, а також знищення транспорту, військової техніки та дронів окупантів, інформує Цензор.НЕТ.

Бойові операції проводилися на Запорізькому та Лиманському напрямках упродовж минулого тижня. За словами розвідників, навіть попри спроби росіян маскуватися, українські сили знищують ворога точними ударами.

