Російське командування розглядає штурмовиків як витратний матеріал, середній цикл їхнього життя - 12 днів, - переписка у чаті пропагандиста-воєнкора Романова СКРИНШОТ

Російське командування розглядає штурмовиків як витратний матеріал, оскільки у Генштабі РФ вимагають просування і нових територіальних здобутків. Однак середній цикл життя російського штурмовика становить 12 днів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на чат російського воєнкора-"z-пропагандиста" Володимира Романова.
Зокрема, дописувачі скаржаться, що росіян активно беруть у штурмовики, однак вони самі розуміють, чому там їх так активно заманють так званими фінансовими перевагами.
Оптимісти. Це якщо тіло знайдуть. А хто ж їх там шукає.
Дивіться спочатку на стан справ у себе, а що там в к@ц@пів, то вже їх проблеми.
Якщо всюди одна перемога, то чому внутрішньо переміщених осіб більшає?