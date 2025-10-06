УКР
Російське командування розглядає штурмовиків як витратний матеріал, середній цикл їхнього життя - 12 днів, - переписка у чаті пропагандиста-воєнкора Романова СКРИНШОТ

ліквідація

Російське командування розглядає штурмовиків як витратний матеріал, оскільки у Генштабі РФ вимагають просування і нових територіальних здобутків. Однак середній цикл життя російського штурмовика становить 12 днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на чат російського воєнкора-"z-пропагандиста" Володимира Романова.

Зокрема, дописувачі скаржаться, що росіян активно беруть у штурмовики, однак вони самі розуміють, чому там їх так активно заманють так званими фінансовими перевагами.

Романов скрін
Романов скрін

армія рф (18944) ліквідація (4485)
зрада по кацапски
06.10.2025 14:20 Відповісти
"родньіе получат вьіплати".
Оптимісти. Це якщо тіло знайдуть. А хто ж їх там шукає.
06.10.2025 14:20 Відповісти
Зрозуміло, із Чехії відніше.
06.10.2025 15:01 Відповісти
А українське командування береже штурмовиків як зіницю ока?!
Дивіться спочатку на стан справ у себе, а що там в к@ц@пів, то вже їх проблеми.

Якщо всюди одна перемога, то чому внутрішньо переміщених осіб більшає?
06.10.2025 15:21 Відповісти
 
 