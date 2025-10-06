Російське командування розглядає штурмовиків як витратний матеріал, середній цикл їхнього життя - 12 днів, - переписка у чаті пропагандиста-воєнкора Романова СКРИНШОТ

Російське командування розглядає штурмовиків як витратний матеріал, оскільки у Генштабі РФ вимагають просування і нових територіальних здобутків. Однак середній цикл життя російського штурмовика становить 12 днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на чат російського воєнкора-"z-пропагандиста" Володимира Романова.

Зокрема, дописувачі скаржаться, що росіян активно беруть у штурмовики, однак вони самі розуміють, чому там їх так активно заманють так званими фінансовими перевагами.

