Частично восстановлена работа школы и детского сада во Львове после атаки РФ

Во Львове возобновили частичную работу школы и детского сада, которые пострадали во время российской атаки в ночь на 5 октября.

Об этом сообщил Львовский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

По информации городского совета, больше всего повреждений получили СОШ № 86 и детсад № 70. В школе выбиты окна, их уже затянули пленкой, поэтому обучение восстановлено. В детском саду работает только половина заведения: повреждены помещения для 6-7 групп, выбиты окна, межкомнатные двери и крыша.

Глава департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк сообщил, что полное восстановление детсада займет около месяца-полутора. Отопление уже включено, некоторые группы объединили, чтобы дети могли посещать заведение без перерыва на обучение.

Напомним, в ночь на 05 октября 2025 года войска РФ нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. Основной удар пришелся на Львовскую область, - отметили в Воздушных силах. От российских обстрелов погибли 9 человек, 45 были травмированы.

