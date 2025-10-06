Частково відновлено роботу школи та дитсадка у Львові після атаки РФ

У Львові відновили частково роботу школи та дитячого садка, які постраждали під час російської атаки у ніч на 5 жовтня.

За інформацією міської ради, найбільше пошкоджень зазнали СЗШ № 86 та дитсадок № 70. У школі вибиті вікна, їх уже затягнули плівкою, тож навчання відновлено. У дитсадку працює лише половина закладу: пошкоджені приміщення для 6-7 груп, вибиті вікна, міжкімнатні двері та дах.

Очільник департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк повідомив, що повне відновлення дитсадка займе близько місяця-півтора. Опалення вже ввімкнене, деякі групи об’єднали, щоб діти могли відвідувати заклад без перерви на навчання.

Нагадаємо, у ніч на 05 жовтня 2025 року війська РФ завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Основний удар прийшовся на Львівщину, - наголосили у Повітряних силах. Від російських обстрілів загинули 9 людей, 45 були травмовані.

