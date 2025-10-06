РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10321 посетитель онлайн
Новости Санкции против России Санкции против Беларуси
278 6

Литва не отменит санкции против РФ и Беларуси, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, - премьер Ругинене

Литва сохранит санкции против РФ и Беларуси

Литва отменит санкции против РФ и Беларуси только после полного возмещения ущерба Украине.

Об этом заявила премьер-министр Инга Ругинене во время брифинга в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наши санкции против России и ее союзника Беларуси будут оставаться в силе, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины и не будет возмещен ущерб, нанесенный войной", - подчеркнула она.

Также Ругиненэ поддержала создание Специального трибунала по преступлению агрессии, работу Реестра нанесенного ущерба и предложение Еврокомиссии об использовании замороженных российских активов в пользу Украины.

"Конечная цель - полное возмещение всех убытков, причиненных Украине", - подытожила глава литовского правительства.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Беларусь (8034) Литва (2618) россия (97533) санкции (11905)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо! Ви мабуть майже єдині в цьому потворному світі!!
показать весь комментарий
06.10.2025 14:46 Ответить
не ображайте скандинавів, вони не "майже", а Литві від усього серця дякуємо
показать весь комментарий
06.10.2025 15:02 Ответить
В Литві це розуміють ,а наші неуки які дорвались до влади не впевнений.
показать весь комментарий
06.10.2025 14:49 Ответить
Неуки які дорвались до влади теж все розуміють, але по своєму. Для них війна - чарівний час можливостей.
показать весь комментарий
06.10.2025 15:29 Ответить
Дякуємо Литві за дієву і послідовну підтримку України під час московської війни ****** проти України!!
показать весь комментарий
06.10.2025 14:51 Ответить
Друзів пізнають у біді.
Дякуємо!💛💙
показать весь комментарий
06.10.2025 16:23 Ответить
 
 