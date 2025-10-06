Литва не отменит санкции против РФ и Беларуси, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины, - премьер Ругинене

Литва отменит санкции против РФ и Беларуси только после полного возмещения ущерба Украине.

Об этом заявила премьер-министр Инга Ругинене во время брифинга в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наши санкции против России и ее союзника Беларуси будут оставаться в силе, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины и не будет возмещен ущерб, нанесенный войной", - подчеркнула она.

Также Ругиненэ поддержала создание Специального трибунала по преступлению агрессии, работу Реестра нанесенного ущерба и предложение Еврокомиссии об использовании замороженных российских активов в пользу Украины.

"Конечная цель - полное возмещение всех убытков, причиненных Украине", - подытожила глава литовского правительства.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ