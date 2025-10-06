УКР
Литва не скасує санкції проти РФ та Білорусі, поки не буде відновлено територіальну цілісність України, - прем’єрка Ругінене

Литва зберігатиме санкції проти РФ і Білорусі

Литва скасує санкції проти РФ і Білорусі лише після повного відшкодування збитків Україні.

Про це заявила премʼєр-міністерка Інга Ругінене під час брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наші санкції проти Росії та її союзника Білорусі залишатимуться в силі, доки не буде відновлено територіальну цілісність України і не буде відшкодовано збитки, завдані війною", - наголосила вона.

Також Ругінене підтримала створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, роботу Реєстру завданих збитків та пропозицію Єврокомісії про використання заморожених російських активів на користь України.

"Кінцева мета – повне відшкодування всіх збитків, завданих Україні", - підсумувала глава литовського уряду.

Дякуємо! Ви мабуть майже єдині в цьому потворному світі!!
06.10.2025 14:46 Відповісти
не ображайте скандинавів, вони не "майже", а Литві від усього серця дякуємо
06.10.2025 15:02 Відповісти
В Литві це розуміють ,а наші неуки які дорвались до влади не впевнений.
06.10.2025 14:49 Відповісти
Дякуємо Литві за дієву і послідовну підтримку України під час московської війни ****** проти України!!
06.10.2025 14:51 Відповісти
 
 