Литва не скасує санкції проти РФ та Білорусі, поки не буде відновлено територіальну цілісність України, - прем’єрка Ругінене
Литва скасує санкції проти РФ і Білорусі лише після повного відшкодування збитків Україні.
Про це заявила премʼєр-міністерка Інга Ругінене під час брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наші санкції проти Росії та її союзника Білорусі залишатимуться в силі, доки не буде відновлено територіальну цілісність України і не буде відшкодовано збитки, завдані війною", - наголосила вона.
Також Ругінене підтримала створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, роботу Реєстру завданих збитків та пропозицію Єврокомісії про використання заморожених російських активів на користь України.
"Кінцева мета – повне відшкодування всіх збитків, завданих Україні", - підсумувала глава литовського уряду.
