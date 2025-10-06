РУС
Новости Боевые действия на юге
РФ пытается высадить бойцов на острова на Приднепровском направлении, - Силы обороны

сводка Генштаба

На Приднепровском направлении российские подразделения пытаются высадить своих бойцов и заменить тех, кто уже находится на островах Круглый, Малый, Белогрудый и Алексеевский.

Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На Приднепровском направлении враг сейчас пытается попытаться провести высадку бойцов, и изменить тех, которые там находятся. Это там, где острова Круглый, Малый, Белогрудый, Алексеевский", - сообщил он.

По его словам, оккупанты планируют организовать на этих островах наблюдательные посты и обеспечить их логистически, однако украинские подразделения успешно препятствуют этим попыткам.

Силы обороны юга (450) война в Украине (6421)
Ну тобто зірвали висадку якогось поповнення. Відповідно острови окуповані.
