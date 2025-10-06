РФ намагається висадити бійців на острови на Придніпровському напрямку, - Сили оборони
На Придніпровському напрямку російські підрозділи намагаються висадити своїх бійців та замінити тих, хто вже перебуває на островах Круглий, Малий, Білогрудий та Олексіївський.
Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На Придніпровському напрямку ворог зараз намагається спробувати провести висадку бійців, і змінити тих, котрі там знаходяться. Це там, де острови Круглий, Малий, Білогрудий, Олексіївський", - повідомив він.
За його словами, окупанти планують організувати на цих островах спостережні пости та забезпечити їх логістично, проте українські підрозділи успішно перешкоджають цим спробам.
