В Одесской области снова ожидается сильный дождь, возможны затруднения на дорогах

Из-за ухудшения погодных условий в Одесской области объявлен I уровень опасности.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Одесской ОГА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ночью 7 октября, в частности, в г. Одесса ожидается значительный дождь (15-49 мм за короткий период). Ветер северо-восточного направления составит 9-14 м/с.

"Прошу жителей быть внимательными, особенно во время передвижения по городу. Возможны осложнения на дорогах. По возможности воздержитесь от передвижения без необходимости.

Службы работают в усиленном режиме. Берегите себя и следите за официальной информацией", - отмечает глава области.

