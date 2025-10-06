На Одещині знов очікується значний дощ, можливі ускладнення на дорогах

Через погіршення погодних умов на Одещині оголошено I рівень небезпечності.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, вночі 7 жовтня, зокрема, в м. Одеса очікується значний дощ (15–49 мм за короткий період). Вітер північно-східного напрямку становитиме 9-14 м/с.

"Прошу мешканців бути уважними, особливо під час пересування містом. Можливі ускладнення на дорогах. За можливості утримайтеся від пересування без нагальної потреби.

Служби працюють у посиленому режимі. Бережіть себе та стежте за офіційною інформацією", - наголошує очільник області.

