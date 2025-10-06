Разоблачены мошенники из Запорожья, которые под видом военных собирали помощь для ВСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Запорожье группу мошенников, которые, выдавая себя за военных, получали гуманитарную помощь от благотворительных организаций, а затем продавали ее.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По материалам дела, в течение 2024-2025 годов дельцы "заработали" более 8 млн грн. Среди нелегально реализованных партий товара были fpv-дроны и тактические медсредства, которые волонтеры передавали на передовую.
Как установило расследование, организатором схемы оказался 29-летний контрактник, самовольно оставивший одну из воинских частей ВСУ, где проходил службу.
"К противоправной деятельности он привлек свою жену и двух безработных друзей. Используя поддельные удостоверения, дельцы договаривались с благотворителями о донатах на украинскую армию", - говорится в сообщении.
Задокументировано, как фигуранты подделывали официальные запросы об оказании помощи воинской части, где якобы служили.
После получения пожертвований мошенники снимали постановочные видео о получении гумпомощи и направляли фальшивые акты приема-передачи.
По данным СБУ, во время обысков по местам жительства и в гаражных помещениях дельцов обнаружена часть волонтерской продукции, которую участники "схемы" не успели сбыть.
Также изъята поддельная документация, служебная печать и компьютерная техника, которую использовали для изготовления фальшивок.
Сейчас всем четырем участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении в соответствии с совершенных преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
◾️ ч. 3 ст. 201-2 (незаконное использование гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи с целью получения прибыли, совершенные организованной группой в условиях военного положения);
◾️ чч. 2, 5 ст. 190 (мошенничество, совершенное организованной группой);
◾️ ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа).
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Запорожской области совместно с Нацполицией под процессуальным руководством специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.
А оцю мавпу, що разом з колегами крала гуманітарку залізничними вагонами, коли затримають?