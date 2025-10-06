РУС
Разоблачены мошенники из Запорожья, которые под видом военных собирали помощь для ВСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция задержали в Запорожье группу мошенников, которые, выдавая себя за военных, получали гуманитарную помощь от благотворительных организаций, а затем продавали ее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам дела, в течение 2024-2025 годов дельцы "заработали" более 8 млн грн. Среди нелегально реализованных партий товара были fpv-дроны и тактические медсредства, которые волонтеры передавали на передовую.

мошенничество

Как установило расследование, организатором схемы оказался 29-летний контрактник, самовольно оставивший одну из воинских частей ВСУ, где проходил службу.

"К противоправной деятельности он привлек свою жену и двух безработных друзей. Используя поддельные удостоверения, дельцы договаривались с благотворителями о донатах на украинскую армию", - говорится в сообщении.

Задокументировано, как фигуранты подделывали официальные запросы об оказании помощи воинской части, где якобы служили.

После получения пожертвований мошенники снимали постановочные видео о получении гумпомощи и направляли фальшивые акты приема-передачи.

Также читайте: СБУ разоблачила в Киеве преступную организацию адвокатов и их помощников, которые "зарабатывали" на уклонистах. ФОТОрепортаж

По данным СБУ, во время обысков по местам жительства и в гаражных помещениях дельцов обнаружена часть волонтерской продукции, которую участники "схемы" не успели сбыть.

Также изъята поддельная документация, служебная печать и компьютерная техника, которую использовали для изготовления фальшивок.

Сейчас всем четырем участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении в соответствии с совершенных преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

◾️ ч. 3 ст. 201-2 (незаконное использование гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи с целью получения прибыли, совершенные организованной группой в условиях военного положения);
◾️ чч. 2, 5 ст. 190 (мошенничество, совершенное организованной группой);
◾️ ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа).

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте: В Одессе прокуратура совместно с полицией ликвидировали инвестиционный call-центр, который обманывал граждан Казахстана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Запорожской области совместно с Нацполицией под процессуальным руководством специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

мошенничество (1285) Нацполиция (16806) СБУ (20487) гуманитарная помощь (1281)
Таких бiльша половина
06.10.2025 16:17 Ответить
В тиловій СБУ так точно, починаючи з бригадних генералів та полковників типу Вітюка і Шила. Просто "зразкові" сбушники.
06.10.2025 16:57 Ответить
"отримували гуманітарну допомогу від благодійних організацій, а потім продавали її".
А оцю мавпу, що разом з колегами крала гуманітарку залізничними вагонами, коли затримають?
06.10.2025 16:23 Ответить
Отримати бусика гуманітарки і продати на базарі - це крадійсво. А вкрасти кілька залізничних вагонів і "штовхнути" її (гуманітарку) через великі торгівельні мережі - це "ехвективний менеджмент".
06.10.2025 16:44 Ответить
 
 