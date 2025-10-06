На фронте зафиксировано 113 боестолкновений, больше всего - на покровском направлении, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 113 боевых столкновений.

Ситуация на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Васильевка Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения. Кроме того, враг нанес два авиаудара, сбросив шесть управляемых авиабомб, а также совершил 84 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых три - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили восемь атак вражеских войск, еще четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор. Враг пытается продвинуться в районах Волчанских Хуторов, Каменки, Строевки и в направлении Бологовки, Колодезного и Отрадного.

На Купянском направлении захватническая армия осуществила пять атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Купянск, Редьковка и в сторону Петропавловки и Богуславки. Два боевых столкновения продолжаются.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении российские оккупанты четыре раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Редкодуб, Мирное и Шандриголово, два боестолкновения до сих пор не прекращаются.

На Северском направлении Силы обороны отбили десять атак врага вблизи Григорьевки и в направлении Дроновки и Ямполя, еще три боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции наших защитников в направлении населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил 14 штурмовых действий в районах Русина Яра, Катериновки, Щербиновки и Плещеевки, сейчас бои идут в трех локациях.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 40 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов, Никаноровка, Маяк, Родинское, Красный Лиман, Разино, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Ореховое, Филия и в сторону Новопавловки и Владимировки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 35 атак противника, пять боевых столкновений продолжаются.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ялта, Поддубное, Воскресенка, Сечневое, Сосновка, Вороное и Новогригорьевка. Наши воины отбили 12 вражеских штурмов, еще четыре атаки продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг шесть раз пытался наступать вблизи Полтавки, получил отпор.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили три атаки захватчиков вблизи Степного и Каменского. Удару авиабомбами подверглось Запорожье.

На Приднепровском направлении на данный момент украинские защитники отражают атаку врага. Авиация агрессора нанесла авиаудар в районе населенного пункта Казацкое.

