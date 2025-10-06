На южном направлении враг пытается прорваться к Степногорску, - Силы обороны юга

Российские подразделения постоянно пытаются проводить мероприятия инфильтрации на участках фронта вблизи населенных пунктов Плавни, Приморское и Каменское, чтобы проникнуть в тыл и закрепиться в пригородах Степногорска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Враг постоянно пытается провести мероприятия инфильтрации на участке фронта, где расположены населенные пункты Плавни, Приморское, Каменское. Здесь он стремится пройти к Степногорску и зайти в районы пригорода этого населенного пункта", - отметил спикер.

По словам Волошина, российские войска пытаются закрепиться в пригороде Степногорска с многоэтажной застройкой, где уцелевшие дома создают удобные условия для обороны. Украинские подразделения проводят поисково-ударные операции, чтобы выявлять и уничтожать диверсионные группы:

"Иногда продолжаются бои с этими группами, мы их уничтожаем и не даем им зайти в Степногорск, не даем зайти нам в тыл".

Спикер подчеркнул, что российским оккупантам пока не удалось оттеснить украинские подразделения, однако они пытаются продвинуться ближе и перебросить дополнительные штурмовые группы на передовые позиции для ведения штурмовых действий в районе Каменского, Степногорска и Приморского.

