На південному напрямку ворог намагається прорватися до Степногірська, - Сили оборони півдня

Російські підрозділи постійно намагаються проводити заходи інфільтрації на ділянках фронту поблизу населених пунктів Плавні, Приморське та Кам’янське, щоб проникнути в тил і закріпитися на передмістях Степногірська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Ворог постійно намагається провести заходи інфільтрації на ділянці фронту, де розташовані населені пункти Плавні, Приморське, Кам'янське. Тут він прагне пройти до Степногірська і зайти в райони передмістя цього населеного пункту", - зазначив речник.

За словами Волошина, російські війська намагаються закріпитися в передмісті Степногірська з багатоповерховою забудовою, де вцілілі будинки створюють зручні умови для оборони. Українські підрозділи проводять пошуково-ударні операції, щоб виявляти та знищувати диверсійні групи:

"Інколи тривають бої з цими групами, ми їх знищуємо і не даємо їм зайти в Степногірськ, не даємо зайти нам у тил".

Речник підкреслив, що російським окупантам поки не вдалося відтіснити українські підрозділи, проте вони намагаються просунутися ближче та перекинути додаткові штурмові групи на передові позиції для ведення штурмових дій у районі Кам’янського, Степногірська і Приморського.

