Украина играет ключевую роль в противодействии угрозам от дронов, - Схооф

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил о росте угроз, связанных с использованием дронов, в частности со стороны России, и подчеркнул необходимость международного сотрудничества для противодействия этим вызовам.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Дроны - это уже реальная проблема сегодняшнего дня. Мы должны очень тесно сотрудничать, особенно с Украиной, в разработке технологий. В то же время мы должны быть очень критичными и внимательными - за последний год или два, технологии развиваются очень быстро", - отметил Схооф.

Он добавил, что угроза будет расти, если дроны соединятся с искусственным интеллектом: "Это может стать чрезвычайно опасной комбинацией. И мы должны быть готовы к этому. Это означает, что нужно тесно сотрудничать на международном уровне - в рамках НАТО, ЕС, с Украиной".

