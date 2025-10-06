РУС
Новости Встреча Зеленского со Схоофом
137 1

Украина играет ключевую роль в противодействии угрозам от дронов, - Схооф

Новый премьер Нидерландов в разговоре с Зеленским заверил в поддержке Украины

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил о росте угроз, связанных с использованием дронов, в частности со стороны России, и подчеркнул необходимость международного сотрудничества для противодействия этим вызовам.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Дроны - это уже реальная проблема сегодняшнего дня. Мы должны очень тесно сотрудничать, особенно с Украиной, в разработке технологий. В то же время мы должны быть очень критичными и внимательными - за последний год или два, технологии развиваются очень быстро", - отметил Схооф.

Он добавил, что угроза будет расти, если дроны соединятся с искусственным интеллектом: "Это может стать чрезвычайно опасной комбинацией. И мы должны быть готовы к этому. Это означает, что нужно тесно сотрудничать на международном уровне - в рамках НАТО, ЕС, с Украиной".

Треба комплексно розробляти міні ППО, керовану ШІ на основі ройових технологій, де буде чітке розголудження ролей і типів дронів у рою керованих комплексно ШІ. Це треба робити на високотехнологічному рівні, недосяжному для копіюванні ворогом.
