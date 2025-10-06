Україна має ключову роль у протидії загрозам від дронів, - Схооф

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив про зростання загроз, пов’язаних із використанням дронів, зокрема з боку Росії, і наголосив на необхідності міжнародної співпраці для протидії цим викликам.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

"Дрони - це вже реальна проблема сьогодення. Ми маємо дуже тісно співпрацювати, особливо з Україною, у розробці технологій. Водночас ми повинні бути дуже критичними та уважними - за останній рік, або два, технології розвиваються надзвичайно швидко", - зазначив Схооф.

Він додав, що загроза зростатиме, якщо дрони поєднаються зі штучним інтелектом: "Це може стати надзвичайно небезпечною комбінацією. І ми маємо бути готові до цього. Це означає, що потрібно тісно співпрацювати на міжнародному рівні - в межах НАТО, ЄС, з Україною".

