УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10067 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Зеленського зі Схоофом
177 1

Україна має ключову роль у протидії загрозам від дронів, - Схооф

Новий прем’єр Нідерландів у розмові з Зеленським запевнив у підтримці України

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив про зростання загроз, пов’язаних із використанням дронів, зокрема з боку Росії, і наголосив на необхідності міжнародної співпраці для протидії цим викликам.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ.

"Дрони - це вже реальна проблема сьогодення. Ми маємо дуже тісно співпрацювати, особливо з Україною, у розробці технологій. Водночас ми повинні бути дуже критичними та уважними - за останній рік, або два, технології розвиваються надзвичайно швидко", - зазначив Схооф.

Він додав, що загроза зростатиме, якщо дрони поєднаються зі штучним інтелектом: "Це може стати надзвичайно небезпечною комбінацією. І ми маємо бути готові до цього. Це означає, що потрібно тісно співпрацювати на міжнародному рівні - в межах НАТО, ЄС, з Україною".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

дрони (5907) Схооф Дік (29)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба комплексно розробляти міні ППО, керовану ШІ на основі ройових технологій, де буде чітке розголудження ролей і типів дронів у рою керованих комплексно ШІ. Це треба робити на високотехнологічному рівні, недосяжному для копіюванні ворогом.
показати весь коментар
06.10.2025 17:35 Відповісти
 
 