Пять машин для разминирования Bozena получит Украина от Словакии, - Шмыгаль

Украина получит 5 машин для разминирования Bozena и другую технику от Словакии.

об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

"Подписали с вице-премьер-министром, министром обороны Словакии Робертом Калиняком соглашение о передаче оборудования и техники нелетального назначения", - сообщил он.

Какую именно технику передаст Словакия?

Словакия безвозмездно предоставит Украине инженерную и строительную технику, в частности машины Bozena, транспорт, комплексы разминирования, средства медицинской эвакуации.

"Во время встречи поблагодарил своего словацкого коллегу за помощь, которая спасает жизни украинцев. Мы чувствуем поддержку Словакии на пути к достижению справедливого, длительного мира. Отдельно поблагодарил за пакеты помощи, которые уже предоставила Словакия. Страна работает над новым, пятнадцатым пакетом поддержки", - рассказал Шмыгаль.

Также министры обсудили перспективы сотрудничества между украинскими и словацкими компаниями.