РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9771 посетитель онлайн
Новости Разминирование украинских территорий
415 3

Пять машин для разминирования Bozena получит Украина от Словакии, - Шмыгаль

Калиняк и Шмыгаль подписали соглашение о технике

Украина получит 5 машин для разминирования Bozena и другую технику от Словакии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

"Подписали с вице-премьер-министром, министром обороны Словакии Робертом Калиняком соглашение о передаче оборудования и техники нелетального назначения", - сообщил он.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Какую именно технику передаст Словакия?

Словакия безвозмездно предоставит Украине инженерную и строительную технику, в частности машины Bozena, транспорт, комплексы разминирования, средства медицинской эвакуации.

"Во время встречи поблагодарил своего словацкого коллегу за помощь, которая спасает жизни украинцев. Мы чувствуем поддержку Словакии на пути к достижению справедливого, длительного мира. Отдельно поблагодарил за пакеты помощи, которые уже предоставила Словакия. Страна работает над новым, пятнадцатым пакетом поддержки", - рассказал Шмыгаль.

Также читайте: Словакия стремится усилить сотрудничество с Украиной в сфере ОПК, - глава Минобороны Калиняк

Также министры обсудили перспективы сотрудничества между украинскими и словацкими компаниями.

Автор: 

Словакия (1071) разминирование (740)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоч вовни жмут
показать весь комментарий
06.10.2025 20:22 Ответить
А у фіцо не станеться серцевого нападу?не отримає по голові від своїх хазяїв?
показать весь комментарий
06.10.2025 20:38 Ответить
У Фицо наконец сливовица закончилась?
показать весь комментарий
06.10.2025 20:52 Ответить
 
 