П’ять машин для розмінування Bozena отримає Україна від Словаччини, - Шмигаль

Україна отримає 5 машин для розмінування Bozena та іншу техніку від Словаччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Підписали з Віцепрем’єр-міністром, Міністром оборони Словаччини Робертом Каліняком угоду про передачу обладнання та техніки нелетального призначення", - повідомив він.

Яку саме техніку передасть Словаччина?

Словаччина безоплатно надасть Україні інженерну й будівельну техніку, зокрема машини Bozena, транспорт, комплекси розмінування, засоби медичної евакуації.

"Під час зустрічі подякував своєму словацькому колезі за допомогу, яка рятує життя українців. Ми відчуваємо підтримку Словаччини на шляху до досягнення справедливого, тривалого миру. Окремо подякував за пакети допомоги, які вже надала Словаччина. Країна працює над новим, п’ятнадцятим пакетом підтримки", - розповів Шмигаль.

Також міністри обговорили перспективи співпраці між українськими та словацькими компаніями.