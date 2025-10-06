Кинофестиваль "Молодость-2025": в международном конкурсе - фильмы из Бельгии, Франции, Канады и Украины
Киевский международный кинофестиваль "Молодость" объявил программу главного международного конкурса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в этом году в отбор вошли 12 фильмов из разных стран мира, сообщило Государственное агентство по вопросам кино
Среди них - бельгийская лента "Мы вам верим" режиссеров Шарлотт Девилье и Арно Дюфе, отмеченная специальной наградой на Берлинале. Также в программе - британский фильм "Халамидник", дебют Харриса Дикинсона, получивший приз FIPRESCI в Каннах.
Украину представит картина "Наш дом в огне" режиссера Олеси Билецкой - история певицы, которая возвращается в Киев в начале полномасштабной войны. Ее мировая премьера состоится именно на "Молодости".
В конкурс также вошла французская лента "Полезный призрак", обладатель Гран-при Недели критики Каннского кинофестиваля и претендент на "Оскар".
Среди других участников - фильм "Хозяин в доме" (Албания, Италия, Хорватия, Косово, Северная Македония), который ранее победил в питчинге Boat Meeting на "Молодости-45".
В программу попала и американская лента "Безумные счета, или Дестини, скажи, что я хороший", премьера которой состоялась на Sundance.
Кроме того, будет показана немецко-испанская картина "Странная река", а также фильм совместного производства Бельгии, Латвии и Литвы "Ремонт", где одну из главных ролей исполнил украинец Роман Луцкий.
Еще один участник конкурса - канадско-венгерская лента "Голубая цапля" режиссера Софи Ромвари, лауреата кинофестивалей в Локарно и Торонто.
Кинофестиваль "Молодость" является старейшим среди действующих украинских фестивалей и проходит при поддержке Госкино и Национального союза кинематографистов Украины.
