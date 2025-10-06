Кінофестиваль "Молодість-2025": у міжнародному конкурсі - стрічки з Бельгії, Франції, Канади й України

Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" оголосив програму головного міжнародного конкурсу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цього року до відбору увійшли 12 фільмів з різних країн світу, повідомило Державне агентство з питань кіно

Серед них - бельгійська стрічка "Ми вам віримо" режисерів Шарлотт Девільє й Арно Дюфе, відзначена спеціальною нагородою на Берлінале. Також у програмі - британський фільм "Халамидник", дебют Гарріса Дікінсона, який отримав приз FIPRESCI у Каннах.

Читайте: "35 днів оборони Торецька": у Києві відбувся показ фільму Бутусова про бої бригади "Лють". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Україну представить картина "Наш дім у вогні" режисерки Олесі Білецької - історія співачки, що повертається до Києва на початку повномасштабної війни. Її світова прем’єра відбудеться саме на "Молодості".

До конкурсу також увійшла французька стрічка "Корисний привид", володар Ґран-прі Тижня критики Каннського кінофестивалю та претендент на "Оскар".

Серед інших учасників — фільм "Господар у домі" (Албанія, Італія, Хорватія, Косово, Північна Македонія), який раніше переміг у пітчингу Boat Meeting на "Молодості-45".

Дивіться: Французька акторка Катрін Деньов прочитала вірш Лесі Українки "Надія" на відкритті Канського кінофестивалю. ВIДЕО

До програми потрапила й американська стрічка "Шалені рахунки, або Дестіні, скажи, що я хороший", прем’єра якої відбулася на Sundance.

Окрім того, буде показано німецько-іспанську картину "Дивна річка", а також фільм спільного виробництва Бельгії, Латвії та Литви "Ремонт", де одну з головних ролей виконав українець Роман Луцький.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ще один учасник конкурсу - канадсько-угорська стрічка "Блакитна чапля" режисерки Софі Ромварі, лауреатки кінофестивалів у Локарно й Торонто.

Кінофестиваль "Молодість" є найстарішим серед діючих українських фестивалів і проходить за підтримки Держкіно та Національної спілки кінематографістів України.