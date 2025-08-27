"35 днів оборони Торецька": у Києві відбувся показ фільму Бутусова про бої бригади "Лють". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві відбувся показ документального фільму "35 днів оборони Торецька", знятий військовим Юрієм Бутусовим спільно з поліцейськими полку "Сафарі" Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції "Лють".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.

На подію запросили гостей - очільників столичних відділів СБУ, Нацгвардії, КМДА, ДСНС та ветеранів-правоохоронців.





У стрічці - документальні кадри безпосередньо з поля бою та розповідь воїнів полку "Сафарі", які утримували місто, відбиваючи численні атаки противника.

"Хтось скаже, що даний фільм розповідає лише про невеликий епізод війни. Але насправді він про життя цілого підрозділу. Протриматись на самісінькому вістрі, без зміни та ротації, коли навколо тебе лише розбомблені будинки, було надзвичайно складно. Але хлопці змогли вистояли", - сказав заступник командира бригади "Лють" Артем Лисогор.

Очільник поліції Києва Дмитро Шумейко зазначив, що правоохоронці з перших днів повномасштабного вторгнення РФ разом з іншими стали на захист України.

Головним героєм стрічки став заступник командира штурмового полку "Сафарі" Богдан Кушнір (Гриз).

"Хлопці в найтяжчих умовах ділилися між собою усім – водою, їжею, боєкомплектами. Завдяки цій взаємодопомозі нам вдалося вистояти та вийти з цього пекла живими. Я вдячний всім, хто працював над тим, аби місто трималося і наші позиції не здавалися противнику. Велика подяка побратимам, шана і честь загиблим!", - наголосив він.

