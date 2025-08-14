Колишній атовець Пшеничний став російським штурмовиком і потрапив у полон до бійців батальйону "Свобода". ВIДЕО
Пшеничний Павло Олександрович, українець, народився в смт Каланчак у Херсонській області. Нині полонений військовослужбовець із 1-ї "Слов'янської" мотострілецької бригади ЗС РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у жовтні 2018 року уклав контракт із ЗСУ та воював за Україну в зоні АТО в складі 57-ї мотопіхотної бригади. Отримав важке поранення внутрішніх органів після пострілу російського снайпера, про історію рядового Паші розповідали на центральних українських телеканалах.
Чому Павло не зміг виїхати з окупації, як потрапив до війська Путіна, а згодом разом з товаришем з Рівненської області повернувся до України, але вже у полон до воїнів батальону "Свобода", дивіться приголомшливу історію на каналі Бутусов плюс.
