Колишній атовець Пшеничний став російським штурмовиком і потрапив у полон до бійців батальйону "Свобода". ВIДЕО

Пшеничний Павло Олександрович, українець, народився в смт Каланчак у Херсонській області. Нині полонений військовослужбовець із 1-ї "Слов'янської" мотострілецької бригади ЗС РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у жовтні 2018 року уклав контракт із ЗСУ та воював за Україну в зоні АТО в складі 57-ї мотопіхотної бригади. Отримав важке поранення внутрішніх органів після пострілу російського снайпера, про історію рядового Паші розповідали на центральних українських телеканалах.

Чому Павло не зміг виїхати з окупації, як потрапив до війська Путіна, а згодом разом з товаришем з Рівненської області повернувся до України, але вже у полон до воїнів батальону "Свобода", дивіться приголомшливу історію на каналі Бутусов плюс

Також дивіться: Як готують штурмовиків "Скали": репортаж Юрія Бутусова. ВIДЕО

Бутусов Юрій (3638) 57 окрема мотопіхотна бригада (111)
+17
Ще один доказ того, що воювати мусять всі українці. Якщо не в ЗСУ - то в оркув, з метою "брать Киев, Вильнюс, Варшаву, Берлин"
14.08.2025 11:40 Відповісти
+13
І що тепер? Ми українці маємо справу з абсолютним злом, і це зло живе на москальських болотах скоро як 800 років, видозміючися, але не змінюючися. Це зло калічить долі, руйнує свідомість, перетворює Людину на раба, а якщо не виходить убиває.
14.08.2025 11:35 Відповісти
+9
Зеленський та Сирський проти цього.
Півмільйона військових сидить в тилу , відкупились від фронту і вони жодного разу не були на фронті за весь час війни.

https://censor.net/ua/news/3568588/komandyr-bezpidstavno-narahuvav-pidleglym-2-mln-grn-scho-vidomo
14.08.2025 11:48 Відповісти
мда. тут важко коментувати щось
14.08.2025 11:32 Відповісти
Віддайте хлопцям на нулю і забудьте. Родичів, УСІХ, розкуркулити.
14.08.2025 11:33 Відповісти
А родичі до чого тут?
14.08.2025 11:54 Відповісти
до того що тепер цьго пдрса пожиттєво будемо кормити ЗА НАШ РАХУНОК (БІЛЯ 20 000 ГРН НА МІСЯЦЬ) за який х..й пдрсу такі льготи= за кошти родичів теж пдрів
14.08.2025 12:37 Відповісти
Так може вже час робити спецтабори для дітей ворогів народу, спецтабори для батьків ворогів народу? Як діди!
14.08.2025 12:51 Відповісти
А що робити з тими, хто розмінував Чонгар і запустив цю потвору в Україну, запевняючи українців, що нападу не буде, будуть шашлики?
14.08.2025 13:11 Відповісти
А ти сирота ? Чи в тебе нема родича із шпаком у голові ?
14.08.2025 12:44 Відповісти
зламали 3,14-дара, але щоб своїх вбивати ...
14.08.2025 11:37 Відповісти
ну відпдрсили точно
14.08.2025 12:38 Відповісти
Зеленський та Сирський проти цього.
Півмільйона військових сидить в тилу , відкупились від фронту і вони жодного разу не були на фронті за весь час війни.

https://censor.net/ua/news/3568588/komandyr-bezpidstavno-narahuvav-pidleglym-2-mln-grn-scho-vidomo
14.08.2025 11:48 Відповісти
100%
14.08.2025 12:02 Відповісти
дуже сумно. Один Герой каже Слава Україні ! і гине.. не зрадивши Україні..Іншому по барабану куда і в кого стріляти..
14.08.2025 11:48 Відповісти
а ще мільйон інших втікли закордон, мільйон купили довідки непридатності і гуляють бо війни для них не існує
14.08.2025 11:54 Відповісти
Комітет Ради (голова Підласа, "слуга народу") погодив збільшення невійськових видатків на 37 млрд. у держбюджеті-2025.

Під час війни!

У фракції Зеленського мовчать, що з 1 серпня ц.р. збільшують з/п прокурорам окружних прокуратур,

а понад 706 млрд. (на 4,5 місяці) спрямують на ремонти доріг в прифронтових областях: Харківській, Полтавській, Сумській.
14.08.2025 11:51 Відповісти
так що кажете.... зато не бусифицировали....ню ню...
14.08.2025 11:53 Відповісти
Уже есть информация кто он и что и в каком АТО был. Местные опознали его как мародера и наркомана. На канале "Бавовна" есть инфа и фото"!
14.08.2025 11:54 Відповісти
Так і є, підтверджую. Я з Каланчака, виїхав в 22 р
14.08.2025 13:17 Відповісти
лох звичайний типовий ! дочекатись народження дитини під окупантами може людина в якої в голові пусто .
14.08.2025 11:56 Відповісти
вбиті молоді дівчата для гниди курйоз . тепер овцейоби будуть користуватись твоєю жінкою .
14.08.2025 12:13 Відповісти
Скіки гнівностей за одну людину, котрому зеленский разом з своїми гнидами обіцяв шо рюськи не нападуть та він та йього шакали не бачать ударних угрупованнь рашистів на кордонах України у 21-22 роках. А скіки дітей,жінок,чоловіків, старих розтріляли з танків та бтр коли вони проривались туди де не було рашистів, замість того щоб більш-меньш спокійно це зробити до вторгнення. А скіки десятків тисяч мусорів, дававших присягу Україні перейшли добровільно на сторону рашистів - про то мовчок - і мвс зеленского і українськи змі зеленского.
14.08.2025 12:07 Відповісти
Нам не відома йього історія - у рашистів дуже часто є таке - беруть у заручники сімью і ставлять перед вибором - чи така - чи так. Не можу йього судити - Бог йьому суддя та сім'ї загиблих від йього руки, якшо такі були.
14.08.2025 12:25 Відповісти
я видалив коментар, не хочу блокування, моїй реакції, звісно, був неприємний ваш фальшивий коментар
14.08.2025 12:26 Відповісти
А коли в нас закінчилось АТО і почалось ООС ?
14.08.2025 12:24 Відповісти
https://x.com/666_mancer/status/1955628588067369016
14.08.2025 12:26 Відповісти
Цікава інфа по вказаному персонажу!
14.08.2025 12:27 Відповісти
Гарно по *****, хлопці "отоварили".... "Од душі"... Було за що.... Проти своїх пішов...
14.08.2025 12:35 Відповісти
 
 