Викрито командира військової частини з Чернігівщини, який зі спільниками створив "командний пункт на папері". Незаконні виплати сягнули 2 млн грн, - ДБР. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин на Чернігівщині та трьом його підлеглим офіцерам. Вони заробляли на незаконному оформлені виплат солдатам, які нібито працювали у вигаданому штабі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Що встановило слідство?
За даними слідства, у 2024 році командир створив "на папері" окремий командний пункт, де нібито перебували на чергуваннях 14 військовослужбовців. Насправді жодних обов’язків вони не виконували - майже рік проводили час на власний розсуд, але отримували за це додаткову грошову винагороду у розмірі 2 тис. грн за кожен "наряд". Після отримання коштів військові передавали частину грошей командиру та його спільникам.
"П’ятеро з цих військових виконували для керівника частини особисті роботи: ремонтували його приватну садибу, будували гостьовий будинок на тій же ділянці та облаштовували квартиру, що належала його сину", - йдеться у повідомленні.
Крім того, командир сприяв ухиленню від служби ще одному військовому, який у робочий час заробляв на ремонті автомобілів неподалік частини.
Решта солдатів просто проводили час служби на власний розсуд.
Внаслідок протиправної схеми держава зазнала збитків на понад 2 млн грн.
Чотирьом офіцерам повідомлено про підозру в злочинах, скоєних у складі організованої групи:
- командиру військової частини за зловживання владою або службовим становищем (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 КК України.)
- начальнику відділу зберігання військової частини за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.
- старшому геодезисту відділу зберігання військової частини за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.
- картографу картографічного відділу військової частини за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України
Санкція ст. 364 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років, ст. 426-1 КК України - до 12 років ув’язнення.
ДБР вжило всіх належних заходів для забезпечення відшкодування завданих державі збитків, судом накладено арешти на майно фігурантів.
трамп не дасть збрехати.
дбр, репутація, блювотиння!