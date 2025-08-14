УКР
Новини
Викрито командира військової частини з Чернігівщини, який зі спільниками створив "командний пункт на папері". Незаконні виплати сягнули 2 млн грн, - ДБР. ФОТОрепортаж

підозра командиру у махінаціях

Працівники ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин на Чернігівщині та трьом його підлеглим офіцерам. Вони заробляли на незаконному оформлені виплат солдатам, які нібито працювали у вигаданому штабі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Що встановило слідство?

За даними слідства, у 2024 році командир створив "на папері" окремий командний пункт, де нібито перебували на чергуваннях 14 військовослужбовців. Насправді жодних обов’язків вони не виконували - майже рік проводили час на власний розсуд, але отримували за це додаткову грошову винагороду у розмірі 2 тис. грн за кожен "наряд". Після отримання коштів військові передавали частину грошей командиру та його спільникам.

"П’ятеро з цих військових виконували для керівника частини особисті роботи: ремонтували його приватну садибу, будували гостьовий будинок на тій же ділянці та облаштовували квартиру, що належала його сину", - йдеться у повідомленні.

Крім того, командир сприяв ухиленню від служби ще одному військовому, який у робочий час заробляв на ремонті автомобілів неподалік частини.

Решта солдатів просто проводили час служби на власний розсуд.

Внаслідок протиправної схеми держава зазнала збитків на понад 2 млн грн.

Чотирьом офіцерам повідомлено про підозру в злочинах, скоєних у складі організованої групи:

  • командиру військової частини за зловживання владою або службовим становищем (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 КК України.)
  • начальнику відділу зберігання військової частини за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.
  • старшому геодезисту відділу зберігання військової частини за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.
  • картографу картографічного відділу військової частини за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України

Санкція ст. 364 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років, ст. 426-1 КК України - до 12 років ув’язнення.

ДБР вжило всіх належних заходів для забезпечення відшкодування завданих державі збитків, судом накладено арешти на майно фігурантів.

виплати (1106) військовослужбовці (4881) ДБР (3693) Чернігівська область (997)
Не на папері, а в смартфоні. Зараз все має бути в смартфоні
показати весь коментар
14.08.2025 09:47 Відповісти
Чому ця військова частина не воює, а виловлюються по вулицях цивільні?
показати весь коментар
14.08.2025 09:48 Відповісти
завтра кінець війни! справедливий мир! гарантії! нато! єс! нобель!
трамп не дасть збрехати.
показати весь коментар
14.08.2025 09:57 Відповісти
Про це ще кілька років тому писали, що "на папері" у нас мільйон, а воювати нікому. А все тому що 500-600 тисяч сидять на повному держзабезпеченні по тилам, поки по вулицям виловлюють тих хто ще досі працює та платить податки.
показати весь коментар
14.08.2025 10:15 Відповісти
Значить "Пастка-22" була документальною книжкою)
показати весь коментар
14.08.2025 09:55 Відповісти
може так, а може і ні.
дбр, репутація, блювотиння!
показати весь коментар
14.08.2025 09:55 Відповісти
По блок-постам коли піде то дбр?)
показати весь коментар
14.08.2025 09:56 Відповісти
Клоуны квартала тоже так служат,на папери,а сами с девчатами катаются по гастролям.
показати весь коментар
14.08.2025 09:57 Відповісти
а кажуть в нас немає піхоти... ну от видно, що людям просто нічим зайнятися, от вони й вигадують 333 способи чесного привласнення чужих коштів...
показати весь коментар
14.08.2025 10:01 Відповісти
Конфіскація. Позбавлення військового звання яке падли паплюжили і звичайна колонія в Житомирській області - нехай гранітні бордюри долотом довбають...
показати весь коментар
14.08.2025 10:10 Відповісти
Оце справжній командир, не то шо якісь лохи на війні.
показати весь коментар
14.08.2025 10:13 Відповісти
При Зеленському тільки мертвий не краде. Розвели корупцію скрізь і для всіх.
показати весь коментар
14.08.2025 10:13 Відповісти
 
 