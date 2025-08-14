РУС
Новости Выплаты военным
1 976 27

Разоблачен командир воинской части с Черниговщины, который с сообщниками создал "командный пункт на бумаге". Незаконные выплаты достигли 2 млн грн, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

подозрение командира в махинациях

Работники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей на Черниговщине и трем его подчиненным офицерам. Они зарабатывали на незаконном оформлении выплат солдатам, которые якобы работали в вымышленном штабе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Что установило следствие?

По данным следствия, в 2024 году командир создал "на бумаге" отдельный командный пункт, где якобы находились на дежурствах 14 военнослужащих. На самом деле никаких обязанностей они не выполняли - почти год проводили время по своему усмотрению, но получали за это дополнительное денежное вознаграждение в размере 2 тыс. грн за каждый "наряд". После получения средств военные передавали часть денег командиру и его сообщникам.

Также читайте: Бухгалтер воинской части на Житомирщине присвоил более 800 тыс. грн из зарплатного фонда, - ГБР

подозрение махинация военные
"Пятеро из этих военных выполняли для руководителя части личные работы: ремонтировали его частный дом, строили гостевой дом на том же участке и обустраивали квартиру, принадлежавшую его сыну", - говорится в сообщении.

Кроме того, командир способствовал уклонению от службы еще одному военному, который в рабочее время зарабатывал на ремонте автомобилей неподалеку от части.

Остальные солдаты просто проводили время службы по своему усмотрению.

Также читайте: Будут судить чиновника воинской части в Одесской области, который организовал "дистанционную службу" подчиненным и присвоил 20 млн грн их выплат, - ГБР. ФОТОрепортаж

В результате противоправной схемы государство понесло убытки на более чем 2 млн грн.

Четырем офицерам сообщено о подозрении в преступлениях, совершенных в составе организованной группы:

  • командиру воинской части за злоупотребление властью или служебным положением (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 УК Украины.)
  • начальнику отдела хранения воинской части по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины.
  • старшему геодезисту отдела хранения воинской части по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины.
  • картографу картографического отдела воинской части по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины

Санкция ст. 364 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, ст. 426-1 УК Украины - до 12 лет заключения.

ГБР приняло все надлежащие меры для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба, судом наложены аресты на имущество фигурантов.

Автор: 

выплаты (687) военнослужащие (6251) ГБР (3173) Черниговская область (1222)
+8
Не на папері, а в смартфоні. Зараз все має бути в смартфоні
показать весь комментарий
14.08.2025 09:47 Ответить
+4
Чому ця військова частина не воює, а виловлюються по вулицях цивільні?
показать весь комментарий
14.08.2025 09:48 Ответить
+4
Клоуны квартала тоже так служат,на папери,а сами с девчатами катаются по гастролям.
показать весь комментарий
14.08.2025 09:57 Ответить
Армія+
показать весь комментарий
14.08.2025 10:45 Ответить
завтра кінець війни! справедливий мир! гарантії! нато! єс! нобель!
трамп не дасть збрехати.
показать весь комментарий
14.08.2025 09:57 Ответить
Про це ще кілька років тому писали, що "на папері" у нас мільйон, а воювати нікому. А все тому що 500-600 тисяч сидять на повному держзабезпеченні по тилам, поки по вулицям виловлюють тих хто ще досі працює та платить податки.
показать весь комментарий
14.08.2025 10:15 Ответить
Значить "Пастка-22" була документальною книжкою)
показать весь комментарий
14.08.2025 09:55 Ответить
може так, а може і ні.
дбр, репутація, блювотиння!
показать весь комментарий
14.08.2025 09:55 Ответить
По блок-постам коли піде то дбр?)
показать весь комментарий
14.08.2025 09:56 Ответить
а кажуть в нас немає піхоти... ну от видно, що людям просто нічим зайнятися, от вони й вигадують 333 способи чесного привласнення чужих коштів...
показать весь комментарий
14.08.2025 10:01 Ответить
Конфіскація. Позбавлення військового звання яке падли паплюжили і звичайна колонія в Житомирській області - нехай гранітні бордюри долотом довбають...
показать весь комментарий
14.08.2025 10:10 Ответить
Оце справжній командир, не то шо якісь лохи на війні.
показать весь комментарий
14.08.2025 10:13 Ответить
При Зеленському тільки мертвий не краде. Розвели корупцію скрізь і для всіх.
показать весь комментарий
14.08.2025 10:13 Ответить
А при других президентах, що крали тільки свої, живі. З початку оголошення України крали і ніхто не реагував. Інакше звідки взялися олігархи.
показать весь комментарий
14.08.2025 10:31 Ответить
Ще раз повторюю, що при Зеленському крадуть, як не крали при всіх президентаах разом взятих. Очолює ці крадіжки Боневтік Потужно-Брехливий і його хуцпа і саме страшне, що крадуть в армії.
показать весь комментарий
14.08.2025 10:46 Ответить
а что с фотографиями? на фото то зима то лето, елка, новый год, а помещение одно и тоже. обыск начали зимой, а сейчас закончили?
показать весь комментарий
14.08.2025 10:17 Ответить
На фото то зелень за вікном, то новорічна ялинка в кімнаті...
Це пів року "розслідували", чи як?
показать весь комментарий
14.08.2025 10:18 Ответить
Отак у нас і побудована оборона Київа з півночі
показать весь комментарий
14.08.2025 10:24 Ответить
В Афганістані, даже в кожному батальйону був працівник КДБ, а зараз що, йде війна, де наші контррозвідники, чи вони в долі раз ДБР цім займатися повинно
показать весь комментарий
14.08.2025 10:27 Ответить
Зате як тут всі розказують що якщо Тампон доб'ється миру ми як почнемо будувати оборонні рубежі і підсилювати армію... Ага. Я вже бачу як всі кинуться оборону будувати і бабки в армію і військові заводи вкладати... Тут якщо буде тиждень перемир'я то всі розбіжаться по своїм справам хто за кордон а хто докрадати бюджет і будувати тещі трьохповерхові будинки
показать весь комментарий
14.08.2025 10:31 Ответить
Если правда - командира разжаловать в рядовые, дать лопату и отправить делать ремонт траншей под Покровском. Иже с ним его соучастников
показать весь комментарий
14.08.2025 11:18 Ответить
На нуль рядовим.
показать весь комментарий
14.08.2025 11:25 Ответить
Агов, Ярино Чорногуз, Олексій Бик, Павло Казарін! Де ви? Ах, я ж забув - писати в таких темах може бути небезпечним для життя... Отакі ви, "правдоруби"...
показать весь комментарий
14.08.2025 11:35 Ответить
Шапіто...
показать весь комментарий
14.08.2025 11:49 Ответить
Піхоти не стає, кажете...
Ось вона де вся піхота.
В тилу, на папері...
показать весь комментарий
14.08.2025 11:53 Ответить
вже офіційно сказали - майже 400 000 таких
показать весь комментарий
14.08.2025 12:12 Ответить
 
 