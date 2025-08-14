Разоблачен командир воинской части с Черниговщины, который с сообщниками создал "командный пункт на бумаге". Незаконные выплаты достигли 2 млн грн, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ
Работники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей на Черниговщине и трем его подчиненным офицерам. Они зарабатывали на незаконном оформлении выплат солдатам, которые якобы работали в вымышленном штабе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Что установило следствие?
По данным следствия, в 2024 году командир создал "на бумаге" отдельный командный пункт, где якобы находились на дежурствах 14 военнослужащих. На самом деле никаких обязанностей они не выполняли - почти год проводили время по своему усмотрению, но получали за это дополнительное денежное вознаграждение в размере 2 тыс. грн за каждый "наряд". После получения средств военные передавали часть денег командиру и его сообщникам.
"Пятеро из этих военных выполняли для руководителя части личные работы: ремонтировали его частный дом, строили гостевой дом на том же участке и обустраивали квартиру, принадлежавшую его сыну", - говорится в сообщении.
Кроме того, командир способствовал уклонению от службы еще одному военному, который в рабочее время зарабатывал на ремонте автомобилей неподалеку от части.
Остальные солдаты просто проводили время службы по своему усмотрению.
В результате противоправной схемы государство понесло убытки на более чем 2 млн грн.
Четырем офицерам сообщено о подозрении в преступлениях, совершенных в составе организованной группы:
- командиру воинской части за злоупотребление властью или служебным положением (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 УК Украины.)
- начальнику отдела хранения воинской части по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины.
- старшему геодезисту отдела хранения воинской части по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины.
- картографу картографического отдела воинской части по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины
Санкция ст. 364 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, ст. 426-1 УК Украины - до 12 лет заключения.
ГБР приняло все надлежащие меры для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба, судом наложены аресты на имущество фигурантов.
трамп не дасть збрехати.
дбр, репутація, блювотиння!
Це пів року "розслідували", чи як?
Ось вона де вся піхота.
В тилу, на папері...