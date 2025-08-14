Разоблачен командир воинской части с Черниговщины, который с сообщниками создал "командный пункт на бумаге". Незаконные выплаты достигли 2 млн грн, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей на Черниговщине и трем его подчиненным офицерам. Они зарабатывали на незаконном оформлении выплат солдатам, которые якобы работали в вымышленном штабе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Что установило следствие?

По данным следствия, в 2024 году командир создал "на бумаге" отдельный командный пункт, где якобы находились на дежурствах 14 военнослужащих. На самом деле никаких обязанностей они не выполняли - почти год проводили время по своему усмотрению, но получали за это дополнительное денежное вознаграждение в размере 2 тыс. грн за каждый "наряд". После получения средств военные передавали часть денег командиру и его сообщникам.

"Пятеро из этих военных выполняли для руководителя части личные работы: ремонтировали его частный дом, строили гостевой дом на том же участке и обустраивали квартиру, принадлежавшую его сыну", - говорится в сообщении.

Кроме того, командир способствовал уклонению от службы еще одному военному, который в рабочее время зарабатывал на ремонте автомобилей неподалеку от части.

Остальные солдаты просто проводили время службы по своему усмотрению.

В результате противоправной схемы государство понесло убытки на более чем 2 млн грн.

Четырем офицерам сообщено о подозрении в преступлениях, совершенных в составе организованной группы:

командиру воинской части за злоупотребление властью или служебным положением (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 УК Украины.)

начальнику отдела хранения воинской части по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины.

старшему геодезисту отдела хранения воинской части по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины.

картографу картографического отдела воинской части по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины

Санкция ст. 364 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, ст. 426-1 УК Украины - до 12 лет заключения.

ГБР приняло все надлежащие меры для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба, судом наложены аресты на имущество фигурантов.