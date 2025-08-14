РУС
Бывший атошник Пшеничный стал российским штурмовиком и попал в плен к бойцам батальона "Свобода". ВИДЕО

Пшеничный Павел Александрович, украинец, родился в пгт Каланчак в Херсонской области. Сейчас - пленный военнослужащий из 1-й "Славянской" мотострелковой бригады ВС РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в октябре 2018 года заключил контракт с ВСУ и воевал за Украину в зоне АТО в составе 57-й мотопехотной бригады. Получил тяжелое ранение внутренних органов после выстрела российского снайпера, об истории рядового Паши рассказывали на центральных украинских телеканалах.

Почему Павел не смог выехать из оккупации, как попал в войска Путина, а затем вместе с товарищем из Ривненской области вернулся в Украину, но уже в плен к воинам батальона "Свобода", смотрите потрясающую историю на канале Бутусов плюс.

Автор: 

Бутусов Юрий (4406) 57 отдельная мотопехотная бригада (109)
+11
Ще один доказ того, що воювати мусять всі українці. Якщо не в ЗСУ - то в оркув, з метою "брать Киев, Вильнюс, Варшаву, Берлин"
14.08.2025 11:40 Ответить
+9
І що тепер? Ми українці маємо справу з абсолютним злом, і це зло живе на москальських болотах скоро як 800 років, видозміючися, але не змінюючися. Це зло калічить долі, руйнує свідомість, перетворює Людину на раба, а якщо не виходить убиває.
14.08.2025 11:35 Ответить
+3
мда. тут важко коментувати щось
14.08.2025 11:32 Ответить
Віддайте хлопцям на нулю і забудьте. Родичів, УСІХ, розкуркулити.
14.08.2025 11:33 Ответить
А родичі до чого тут?
14.08.2025 11:54 Ответить
І що тепер? Ми українці маємо справу з абсолютним злом, і це зло живе на москальських болотах скоро як 800 років, видозміючися, але не змінюючися. Це зло калічить долі, руйнує свідомість, перетворює Людину на раба, а якщо не виходить убиває.
14.08.2025 11:35 Ответить
зламали 3,14-дара, але щоб своїх вбивати ...
14.08.2025 11:37 Ответить
Ще один доказ того, що воювати мусять всі українці. Якщо не в ЗСУ - то в оркув, з метою "брать Киев, Вильнюс, Варшаву, Берлин"
14.08.2025 11:40 Ответить
Зеленський та Сирський проти цього.
Півмільйона військових сидить в тилу , відкупились від фронту і вони жодного разу не були на фронті за весь час війни.

https://censor.net/ua/news/3568588/komandyr-bezpidstavno-narahuvav-pidleglym-2-mln-grn-scho-vidomo
14.08.2025 11:48 Ответить
100%
14.08.2025 12:02 Ответить
дуже сумно. Один Герой каже Слава Україні ! і гине.. не зрадивши Україні..Іншому по барабану куда і в кого стріляти..
14.08.2025 11:48 Ответить
а ще мільйон інших втікли закордон, мільйон купили довідки непридатності і гуляють бо війни для них не існує
14.08.2025 11:54 Ответить
Комітет Ради (голова Підласа, "слуга народу") погодив збільшення невійськових видатків на 37 млрд. у держбюджеті-2025.

Під час війни!

У фракції Зеленського мовчать, що з 1 серпня ц.р. збільшують з/п прокурорам окружних прокуратур,

а понад 706 млрд. (на 4,5 місяці) спрямують на ремонти доріг в прифронтових областях: Харківській, Полтавській, Сумській.
14.08.2025 11:51 Ответить
так що кажете.... зато не бусифицировали....ню ню...
14.08.2025 11:53 Ответить
Уже есть информация кто он и что и в каком АТО был. Местные опознали его как мародера и наркомана. На канале "Бавовна" есть инфа и фото"!
14.08.2025 11:54 Ответить
лох звичайний типовий ! дочекатись народження дитини під окупантами може людина в якої в голові пусто .
14.08.2025 11:56 Ответить
вбиті молоді дівчата для гниди курйоз . тепер овцейоби будуть користуватись твоєю жінкою .
14.08.2025 12:13 Ответить
Скіки гнівностей за одну людину, котрому зеленский разом з своїми гнидами обіцяв шо рюськи не нападуть та він та йього шакали не бачать ударних угрупованнь рашистів на кордонах України у 21-22 роках. А скіки дітей,жінок,чоловіків, старих розтріляли з танків та бтр коли вони проривались туди де не було рашистів, замість того щоб більш-меньш спокійно це зробити до вторгнення. А скіки десятків тисяч мусорів, дававших присягу Україні перейшли добровільно на сторону рашистів - про то мовчок - і мвс зеленского і українськи змі зеленского.
14.08.2025 12:07 Ответить
Нам не відома йього історія - у рашистів дуже часто є таке - беруть у заручники сімью і ставлять перед вибором - чи така - чи так. Не можу йього судити - Бог йьому суддя та сім'ї загиблих від йього руки, якшо такі були.
14.08.2025 12:25 Ответить
я видалив коментар, не хочу блокування, моїй реакції, звісно, був неприємний ваш фальшивий коментар
14.08.2025 12:26 Ответить
А коли в нас закінчилось АТО і почалось ООС ?
14.08.2025 12:24 Ответить
https://x.com/666_mancer/status/1955628588067369016
14.08.2025 12:26 Ответить
Цікава інфа по вказаному персонажу!
14.08.2025 12:27 Ответить
 
 