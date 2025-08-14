Бывший атошник Пшеничный стал российским штурмовиком и попал в плен к бойцам батальона "Свобода". ВИДЕО

Пшеничный Павел Александрович, украинец, родился в пгт Каланчак в Херсонской области. Сейчас - пленный военнослужащий из 1-й "Славянской" мотострелковой бригады ВС РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в октябре 2018 года заключил контракт с ВСУ и воевал за Украину в зоне АТО в составе 57-й мотопехотной бригады. Получил тяжелое ранение внутренних органов после выстрела российского снайпера, об истории рядового Паши рассказывали на центральных украинских телеканалах.

Почему Павел не смог выехать из оккупации, как попал в войска Путина, а затем вместе с товарищем из Ривненской области вернулся в Украину, но уже в плен к воинам батальона "Свобода", смотрите потрясающую историю на канале Бутусов плюс.

