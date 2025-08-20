Командир піхотного відділення 68-ї бригади Валерій Кучеренко: "За чотири години ми зайняли ліс". ВIДЕО

Впродовж кількох місяців в серпні-жовтні 2023 року на Луганщині піхотна група на чолі з командиром Валерієм Кучеренко з позивним "Гонсалес" відзначилася низкою бойових операцій з приголомшливими результатами: звільнила село Надія за 4 години, в оточенні знищила близько трьохсот ворогів трофейною зброєю та групою з 6-х бійців зачистила посадку, де їм протистояли 30 противників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канал "Бутусов плюс", в останній операції Валерій Кучеренко першим під щільним вогнем увійшов на ворожу позицію. Знешкодив п'ятьох противників. Трьох із вже пошматованими вибухами гранат руками. Важкі поранення призвели до ампутації обох рук. Невдовзі Валерій отримав із рук Президента звання Герой України. За півтора роки він протезувався, пройшов реабілітацію та разом з дружиною відкрив піцерію "У Гонсалеса".

