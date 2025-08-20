Командир пехотного отделения 68-й бригады Валерий Кучеренко: "За четыре часа мы заняли лес". ВИДЕО

В течение нескольких месяцев в августе-октябре 2023 года на Луганщине пехотная группа во главе с командиром Валерием Кучеренко с позывным Гонсалес отличилась рядом боевых операций с потрясающими результатами: освободила село Надия за 4 часа, в окружении уничтожила около трехсот врагов трофейным оружием и группой из шести бойцов зачистила посадку, где им противостояли 30 противников.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канал "Бутусов плюс", в последней операции Валерий Кучеренко первым под плотным огнем вошел на вражескую позицию. Обезвредил пятерых противников. Троих - с уже разорванными взрывами гранат руками. Тяжелые ранения привели к ампутации обеих рук. Вскоре получил из рук Президента звание Герой Украины. За полтора года Валерий протезировался, прошел реабилитацию и вместе с женой открыл пиццерию "У Гонсалеса".

