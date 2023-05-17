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Французька акторка Катрін Деньов прочитала вірш Лесі Українки "Надія" на відкритті Канського кінофестивалю. ВIДЕО

Французька акторка Катрін Деньов прочитала вірш Лесі Українки "Надія" на відкритті 76-го Канського кінофестивалю, що розпочався 16 травня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Деньов читала вірш французькою мовою.

Цьогоріч Україна представлена у головному конкурсі Канського фестивалю короткометражним фільмом "Як це було" (As it was) української режисерки Анастасії Солоневич і польського режисера Дам’яна Коцура. Жодний український повнометражний ігровий фільм цьогоріч не увійшов до програми Канн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова журі Каннського кінофестивалю Спайк Лі назвав Путіна "гангстером без моралі і совісті"

Ні долі, ні волі у мене нема,
Зосталася тільки надія одна:

Надія вернутись ще раз на Вкраїну,
Поглянути ще раз на рідну країну,

Поглянути ще раз на синій Дніпро, –
Там жити чи вмерти, мені все одно;

Поглянути ще раз на степ, могилки,
Востаннє згадати палкії гадки…

Ні долі, ні волі у мене нема,
Зосталася тільки надія одна.

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Автор: 

кінофестиваль (106) Франція (3061) Леся Українка (18)


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Топ коментарі
+25
Тільки скоріше б кацапи всі повиздихали
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17.05.2023 09:51
+24
Супер!...
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17.05.2023 09:44
+24
І доля, і воля, і друзі - все у нас є...
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17.05.2023 09:46
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Супер!...
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17.05.2023 09:44 Відповісти
Потужно ...
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17.05.2023 09:46 Відповісти
І доля, і воля, і друзі - все у нас є...
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17.05.2023 09:46 Відповісти
Тільки скоріше б кацапи всі повиздихали
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17.05.2023 09:51 Відповісти
Катрін Деньйов молодець, тримає марку.
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17.05.2023 09:49 Відповісти
99,9% зірок підримують Україну, за виключенням фриків типу алконавта депардʼє чи шизофреніка кустуріци. Я жодних овацій у світі на адресу рашки не чув. Але кацапи вважають... хоча до сраки те що вони вважають.
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17.05.2023 09:56 Відповісти
депард"є теж дав задню щодо козломордих
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17.05.2023 20:09 Відповісти
Дякуємо!
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17.05.2023 10:08 Відповісти
А нормальні люди завжди залишаються людьми! Великий респект Катрін Деньов!
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17.05.2023 10:17 Відповісти
зворушливо! Мерсі!
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17.05.2023 10:19 Відповісти
Красуня ,талановита прекрасна Катрин Деньйов , 🌹🙏 дякуем !
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17.05.2023 10:19 Відповісти
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17.05.2023 10:52 Відповісти
у важкі часи видно хто є хто

друзів не забудемо і ворогів не пробачимо 💛💙
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17.05.2023 11:16 Відповісти
Розумію чому Катрін обрала цей вірш Лесі Українки . Він і дійсно - дуже пронизливий .!!
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17.05.2023 11:52 Відповісти
Це щира та моцна підтримка України. Дуже дякуємо,Катрін!
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17.05.2023 12:42 Відповісти
Катруся Деновенко!💓
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17.05.2023 12:47 Відповісти
Люди у більшості совісті не втратили, хоч як нас переконують у зворотньому.
Особливо, вільні талановиті люди.
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17.05.2023 13:37 Відповісти
 
 