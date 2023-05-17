Французька акторка Катрін Деньов прочитала вірш Лесі Українки "Надія" на відкритті Канського кінофестивалю. ВIДЕО
Французька акторка Катрін Деньов прочитала вірш Лесі Українки "Надія" на відкритті 76-го Канського кінофестивалю, що розпочався 16 травня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Деньов читала вірш французькою мовою.
Цьогоріч Україна представлена у головному конкурсі Канського фестивалю короткометражним фільмом "Як це було" (As it was) української режисерки Анастасії Солоневич і польського режисера Дам’яна Коцура. Жодний український повнометражний ігровий фільм цьогоріч не увійшов до програми Канн.
Ні долі, ні волі у мене нема,
Зосталася тільки надія одна:
Надія вернутись ще раз на Вкраїну,
Поглянути ще раз на рідну країну,
Поглянути ще раз на синій Дніпро, –
Там жити чи вмерти, мені все одно;
Поглянути ще раз на степ, могилки,
Востаннє згадати палкії гадки…
Ні долі, ні волі у мене нема,
Зосталася тільки надія одна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
друзів не забудемо і ворогів не пробачимо 💛💙
Особливо, вільні талановиті люди.