Французька акторка Катрін Деньов прочитала вірш Лесі Українки "Надія" на відкритті Канського кінофестивалю. ВIДЕО

Французька акторка Катрін Деньов прочитала вірш Лесі Українки "Надія" на відкритті 76-го Канського кінофестивалю, що розпочався 16 травня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Деньов читала вірш французькою мовою.

Цьогоріч Україна представлена у головному конкурсі Канського фестивалю короткометражним фільмом "Як це було" (As it was) української режисерки Анастасії Солоневич і польського режисера Дам’яна Коцура. Жодний український повнометражний ігровий фільм цьогоріч не увійшов до програми Канн.

Ні долі, ні волі у мене нема,

Зосталася тільки надія одна:

Надія вернутись ще раз на Вкраїну,

Поглянути ще раз на рідну країну,

Поглянути ще раз на синій Дніпро, –

Там жити чи вмерти, мені все одно;

Поглянути ще раз на степ, могилки,

Востаннє згадати палкії гадки…

Ні долі, ні волі у мене нема,

Зосталася тільки надія одна.

