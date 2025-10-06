МИД Украины об обстрелах возле ЗАЭС: Сознательная провокация России, которая в очередной раз демонстрирует пренебрежение международным правом

Министерство иностранных дел Украины осудил очередную опасную эскалацию РФ вокруг Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

В МИД напомнили, что 6 октября эксперты МАГАТЭ зафиксировали многочисленные обстрелы в непосредственной близости от объекта, включая взрывы в 1,25 км от его периметра.

"Эти действия являются сознательной провокацией России, которая в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение к международному праву, Уставу МАГАТЭ и семи незаменимых столпов ядерной безопасности. Целенаправленное создание рисков вокруг крупнейшей атомной электростанции в Европе грозит ядерной катастрофой континентального масштаба", - отметили в ведомстве.

В министерстве отметили, что особую тревогу вызывает тот факт, что Запорожская АЭС уже почти две недели находится без внешнего энергоснабжения, полагаясь на нестабильные резервные источники питания.

"Мы рассматриваем обстрелы как элемент сознательной стратегии России - заблокировать проведение ремонтных работ и восстановление линий электропередач, необходимых для обеспечения надежного внешнего энергообеспечения. Со своей стороны Украина будет продолжать тесное взаимодействие с МАГАТЭ и партнерами для минимизации рисков, оперативной ремонтной готовности и скорейшего восстановления надлежащих параметров ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС", - сказано в заявлении.

Также Украина призвала партнеров к дополнительным коллективным мерам политического и санкционного воздействия, чтобы остановить российский ядерный шантаж и предотвратить катастрофу, которая будет иметь трансграничные последствия для всей Европы.

"Украина настаивает: ядерная безопасность не может быть предметом торга. Восстановление внешнего энергоснабжения ЗАЭС, полная демилитаризация площадки и возвращение станции под контроль Украины - необходимые и неотложные шаги для защиты жизни и здоровья миллионов людей", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

