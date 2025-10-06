МЗС України про обстріли біля ЗАЕС: Свідома провокація Росії, яка вкотре демонструє зневагу до міжнародного права

Міністерство закордонних справ України засудило чергову небезпечну ескалацію РФ навколо Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

У МЗС нагадали, що 6 жовтня експерти МАГАТЕ зафіксували численні обстріли в безпосередній близькості від об’єкта, включно з вибухами за 1,25 км від його периметру.

"Ці дії є свідомою провокацією Росії, яка вкотре демонструє повну зневагу до міжнародного права, Статуту МАГАТЕ та семи незамінних стовпів ядерної безпеки. Цілеспрямоване створення ризиків довкола найбільшої атомної електростанції в Європі загрожує ядерною катастрофою континентального масштабу", - наголосили у відомстві.

У міністерстві зазначили, що особливу тривогу викликає той факт, що Запорізька АЕС вже майже два тижні перебуває без зовнішнього енергопостачання, покладаючись на нестабільні резервні джерела живлення.

"Ми розглядаємо обстріли як елемент свідомої стратегії Росії — заблокувати проведення ремонтних робіт і відновлення ліній електропередач, необхідних для забезпечення надійного зовнішнього енергозабезпечення. Зі свого боку Україна продовжуватиме тісну взаємодію з МАГАТЕ та партнерами для мінімізації ризиків, оперативної ремонтної готовності й якнайшвидшого відновлення належних параметрів ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС", - сказано в заяві.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Також Україна закликала партнерів до додаткових колективних заходів політичного та санкційного впливу, щоб зупинити російський ядерний шантаж та відвернути катастрофу, яка матиме транскордонні наслідки для всієї Європи.

"Україна наполягає: ядерна безпека не може бути предметом торгу. Відновлення зовнішнього енергопостачання ЗАЕС, повна демілітаризація майданчика та повернення станції під контроль України — необхідні та невідкладні кроки для захисту життя і здоров’я мільйонів людей", - додали у зовнішньополітичному відомстві.

Читайте також: МАГАТЕ зафіксувало серію обстрілів поблизу Запорізької АЕС