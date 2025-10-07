Китай присоединяется к "теневой войне" России против Европы, - Bloomberg
Европа сталкивается с кампаниями запугивания, кибератаками и дезинформацией со стороны России и Китая, которые стремятся ослабить единство и влияние Запада.
Об этом говорится в материале Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
"В течение десятилетий Европа была образцом мира после холодной войны. Сегодня она сталкивается с длительной, эскалационной войной", - пишет автор.
Отмечается, что кампания запугивания, принуждения и подрывной деятельности сейчас охватывает Европу почти со всех сторон. Она предусматривает будущее напряженности и опасности для континента, который долго считал спокойствие нормой.
Вмешательство Китая в дела Европы далеко не такое агрессивное, как у Путина. Однако китайские корабли были причастны к инцидентам с перерезанием кабелей в Балтийском море.
"Китайские кибератаки стали более амбициозными и распространенными. Западные чиновники утверждают о растущем симбиозе между российскими и китайскими дезинформационными кампаниями", - говорится в материале.
Также Китай вбивает политический клин в трансатлантическое сообщество, поддерживает более бедные страны юго-восточной Европы.
"Какими бы ни были их разногласия, и Китай, и Россия хотят более слабой, более уступчивой Европы. Вопрос в том, помогут ли США этому континенту сохранить единство и силу", - подытожил автор.
Європейці програють у чесній конкуренції Китаю. Ось і все.
1. авторинок- дешевизной вони у ЄС зруйнують усю автопромисловість .
2. а ось інтернет продажи легкої промисловості зруйнують усе інше , бо на temu красиві речі коштують копійки ( хоча китайці усі ідеї крадуть з дорогих европейських брендів) . Якість поки що гівно, але китаези над цім працюють
https://www.temu.com/ua
3. Наприклад давній европейський бренд Villeroy & Boch AG - німецька компанія , порцеляну виготовляють у Китаї зараз . Я вівчала скількі із-за тих дешевих китайців позакривали у Европі порцелянових виробництв . А ХТОСЬ цікавився як положили усе порцелянове виробництво в Україні, як руйнували фабрики, як професійні майстри іноді з династій лишались роботи? І усе це було по-перше за часів Кучми , Ющенко, Януковича. Порошенко не звинувачую , бо до нього усе угробили.