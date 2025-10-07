Китай присоединяется к "теневой войне" России против Европы, - Bloomberg

Европа сталкивается с кампаниями запугивания, кибератаками и дезинформацией со стороны России и Китая, которые стремятся ослабить единство и влияние Запада.

Об этом говорится в материале Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение десятилетий Европа была образцом мира после холодной войны. Сегодня она сталкивается с длительной, эскалационной войной", - пишет автор.

Отмечается, что кампания запугивания, принуждения и подрывной деятельности сейчас охватывает Европу почти со всех сторон. Она предусматривает будущее напряженности и опасности для континента, который долго считал спокойствие нормой.

Вмешательство Китая в дела Европы далеко не такое агрессивное, как у Путина. Однако китайские корабли были причастны к инцидентам с перерезанием кабелей в Балтийском море.

"Китайские кибератаки стали более амбициозными и распространенными. Западные чиновники утверждают о растущем симбиозе между российскими и китайскими дезинформационными кампаниями", - говорится в материале.

Также Китай вбивает политический клин в трансатлантическое сообщество, поддерживает более бедные страны юго-восточной Европы.

"Какими бы ни были их разногласия, и Китай, и Россия хотят более слабой, более уступчивой Европы. Вопрос в том, помогут ли США этому континенту сохранить единство и силу", - подытожил автор.

