РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10690 посетителей онлайн
Новости Отношения Китая и ЕС
2 701 20

Китай присоединяется к "теневой войне" России против Европы, - Bloomberg

Китай совместно с РФ пытается ослабить Европу

Европа сталкивается с кампаниями запугивания, кибератаками и дезинформацией со стороны России и Китая, которые стремятся ослабить единство и влияние Запада.

Об этом говорится в материале Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение десятилетий Европа была образцом мира после холодной войны. Сегодня она сталкивается с длительной, эскалационной войной", - пишет автор.

Отмечается, что кампания запугивания, принуждения и подрывной деятельности сейчас охватывает Европу почти со всех сторон. Она предусматривает будущее напряженности и опасности для континента, который долго считал спокойствие нормой.

Вмешательство Китая в дела Европы далеко не такое агрессивное, как у Путина. Однако китайские корабли были причастны к инцидентам с перерезанием кабелей в Балтийском море.

Читайте также: Европейская безопасность зависит от единства, - Зеленский

"Китайские кибератаки стали более амбициозными и распространенными. Западные чиновники утверждают о растущем симбиозе между российскими и китайскими дезинформационными кампаниями", - говорится в материале.

Также Китай вбивает политический клин в трансатлантическое сообщество, поддерживает более бедные страны юго-восточной Европы.

"Какими бы ни были их разногласия, и Китай, и Россия хотят более слабой, более уступчивой Европы. Вопрос в том, помогут ли США этому континенту сохранить единство и силу", - подытожил автор.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Европа (2075) Китай (3204)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Якщо пам'ять мені не зраджує то перед нападом пуйло їздив до китайоза узгодити дії. Тобто китайоза від початку був в курсі, одобрював, озброював і фінансував.
показать весь комментарий
07.10.2025 09:51 Ответить
+7
А колись косоокі горобців стріляли. Самі собі виростили проблему.
показать весь комментарий
07.10.2025 09:52 Ответить
+5
Китай розпочав цю війну ще з самого початку. Згадайте як ***** їздив до китаю перед кожним нападом на Україну.
показать весь комментарий
07.10.2025 09:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Блумберг! - Китай рашка і їх прокладка пупс - вже давно разом - а цим тільки розвиднілось
показать весь комментарий
07.10.2025 09:50 Ответить
Якщо пам'ять мені не зраджує то перед нападом пуйло їздив до китайоза узгодити дії. Тобто китайоза від початку був в курсі, одобрював, озброював і фінансував.
показать весь комментарий
07.10.2025 09:51 Ответить
А колись косоокі горобців стріляли. Самі собі виростили проблему.
показать весь комментарий
07.10.2025 09:52 Ответить
Китай розпочав цю війну ще з самого початку. Згадайте як ***** їздив до китаю перед кожним нападом на Україну.
показать весь комментарий
07.10.2025 09:53 Ответить
Тому ті хто купує китайські автомобілі той спонсорує війну і вбивство українців. Так і знайте коли бачите на ваших дорогах тварь яка їздить на китайськму відрі
показать весь комментарий
07.10.2025 10:03 Ответить
Нехай журналісти назвуть бізнесменів які везуть в Україну китайські авто
показать весь комментарий
07.10.2025 10:48 Ответить
і шо ви їм зробите, імпотенти?
показать весь комментарий
07.10.2025 09:59 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2025 10:18 Ответить
На жаль Європа не хоче розуміти ,треба накладати жорсткі санкції на Китай ,створили цього монстра все жадоба наживи і ось отримали ,майже чверть китайського експорту припадає на ЄС і ще стільки на США ,може пора пожертвувати своїм благополуччям що б поставити світове зло на місце.
показать весь комментарий
07.10.2025 10:00 Ответить
Тупа емоційна пропаганда для дітей. Але це працює.
показать весь комментарий
07.10.2025 10:00 Ответить
Чому не можна наймати хакерів, які б робили атаки у відповідь?
показать весь комментарий
07.10.2025 10:03 Ответить
Ну,Хрета Тумберх цього не бачить,бо мітить на прем'єрське місце в Палистині)))
показать весь комментарий
07.10.2025 10:06 Ответить
Ніхто не хоче вилазити з теплої ванни - от і розцвітає торгівля з Китаєм - який забиває Захід дешевими товарами а сам тим часом підтягує свою економіку
показать весь комментарий
07.10.2025 10:07 Ответить
Хм...Косоокі покидьки від цієї війни ніколи і не від'єднувалися.
показать весь комментарий
07.10.2025 10:10 Ответить
Да, Китай вже майже відкрито почав активно підтримувати Росію, раніше хоч трохи приховували. Цім він скоріш показує, що разом почався політичний тиск на Европу і США, а над цим треба поміркувати, бо це вже потужна сила, враховуючи потужний військовий арсенал, вже не рахуючи КНДР, Іран, та інших нейтральних країн. Не виключено, що може бути в майбутньому і напад на Тайвань. Навіть Трамп на сьогодня, остаточно не прийняв рішення про надання Україні ракет "Томагавк", сказавши сьогодні, що у нього є запитання до України,.....як вони будуть використовувати ці ракети ???
показать весь комментарий
07.10.2025 10:16 Ответить
Цим
показать весь комментарий
07.10.2025 10:19 Ответить
Китайські товари захоплюють ринок ЄС, вже скоро навіть китайські автомобілі витіснять з ринку німців та французів. А європейці продовжують вірити в вільну торгівлю і чесну конкуренцію. Трамп в даному випадку абсолютно прав...якщо зараз не обьявити Китаю економічну війну, то через десяток років США і ЄС стануть колонією Китаю.
показать весь комментарий
07.10.2025 10:20 Ответить
Олеся Приходько #504585 Китайські товари захоплюють ринок ЄС, вже скоро навіть китайські автомобілі витіснять з ринку німців та французів. А європейці продовжують вірити в вільну торгівлю і чесну конкуренцію.

Європейці програють у чесній конкуренції Китаю. Ось і все.
показать весь комментарий
07.10.2025 10:33 Ответить
👍
1. авторинок- дешевизной вони у ЄС зруйнують усю автопромисловість .
2. а ось інтернет продажи легкої промисловості зруйнують усе інше , бо на temu красиві речі коштують копійки ( хоча китайці усі ідеї крадуть з дорогих европейських брендів) . Якість поки що гівно, але китаези над цім працюють
https://www.temu.com/ua
3. Наприклад давній европейський бренд Villeroy & Boch AG - німецька компанія , порцеляну виготовляють у Китаї зараз . Я вівчала скількі із-за тих дешевих китайців позакривали у Европі порцелянових виробництв . А ХТОСЬ цікавився як положили усе порцелянове виробництво в Україні, як руйнували фабрики, як професійні майстри іноді з династій лишались роботи? І усе це було по-перше за часів Кучми , Ющенко, Януковича. Порошенко не звинувачую , бо до нього усе угробили.
показать весь комментарий
07.10.2025 10:45 Ответить
Шовковий шлях, торгівля, інвестиції - це ширма для жовтопиких імперіалістів. Санкції, охота на китайських шпигунів, видавлювання звідусіль, бойкот товарів - ось що насправді потрібно для Китаю. І робити це до тих пір поки голод, злидні, безкінечні кризи, не поставлять на місце цих мерзенних хитрунів. Світ в небезпеці! Якщо ці мразі з раші, Китаю, північної кореї, Ірану захватить Світ - у наших дітей не буде шансу на життя.
показать весь комментарий
07.10.2025 10:39 Ответить
 
 