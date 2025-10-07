УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10381 відвідувач онлайн
Новини Відносини Китаю та ЄС
2 224 17

Китай приєднується до "тіньової війни" Росії проти Європи, - Bloomberg

Китай спільно з РФ намагається послабити Європу

Європа стикається з кампаніями залякування, кібератаками та дезінформацією з боку Росії та Китаю, які прагнуть послабити єдність і вплив Заходу.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом десятиліть Європа була взірцем миру після холодної війни. Сьогодні вона стикається з тривалою, ескалаційною війною", - пише автор.

Зазначається, що кампанія залякування, примусу та підривної діяльності зараз охоплює Європу майже з усіх боків. Вона передбачає майбутнє напруженості та небезпеки для континенту, який довго вважав спокій нормою.

Втручання Китаю у справи Європи далеко не таке агресивне, як у Путіна. Проте китайські кораблі були причетні до інцидентів з перерізанням кабелів у Балтійському морі.

Читайте також: Європейська безпека залежить від єдності, - Зеленський

"Китайські кібератаки стали більш амбітними та поширеними. Західні чиновники стверджують про зростаючий симбіоз між російськими та китайськими дезінформаційними кампаніями", - йдеться в матеріалі.

Також Китай вбиває політичний клин у трансатлантичну спільноту, підтримує бідніші країни південно-східної Європи. 

"Якими б не були їхні розбіжності, і Китай, і Росія хочуть слабшої, більш поступливої ​​Європи. Питання в тому, чи допоможуть США цьому континенту зберегти єдність і силу", - підсумував автор.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Європа (2065) Китай (4937)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Якщо пам'ять мені не зраджує то перед нападом пуйло їздив до китайоза узгодити дії. Тобто китайоза від початку був в курсі, одобрював, озброював і фінансував.
показати весь коментар
07.10.2025 09:51 Відповісти
+6
А колись косоокі горобців стріляли. Самі собі виростили проблему.
показати весь коментар
07.10.2025 09:52 Відповісти
+4
Китай розпочав цю війну ще з самого початку. Згадайте як ***** їздив до китаю перед кожним нападом на Україну.
показати весь коментар
07.10.2025 09:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Блумберг! - Китай рашка і їх прокладка пупс - вже давно разом - а цим тільки розвиднілось
показати весь коментар
07.10.2025 09:50 Відповісти
Якщо пам'ять мені не зраджує то перед нападом пуйло їздив до китайоза узгодити дії. Тобто китайоза від початку був в курсі, одобрював, озброював і фінансував.
показати весь коментар
07.10.2025 09:51 Відповісти
А колись косоокі горобців стріляли. Самі собі виростили проблему.
показати весь коментар
07.10.2025 09:52 Відповісти
Китай розпочав цю війну ще з самого початку. Згадайте як ***** їздив до китаю перед кожним нападом на Україну.
показати весь коментар
07.10.2025 09:53 Відповісти
Тому ті хто купує китайські автомобілі той спонсорує війну і вбивство українців. Так і знайте коли бачите на ваших дорогах тварь яка їздить на китайськму відрі
показати весь коментар
07.10.2025 10:03 Відповісти
і шо ви їм зробите, імпотенти?
показати весь коментар
07.10.2025 09:59 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2025 10:18 Відповісти
На жаль Європа не хоче розуміти ,треба накладати жорсткі санкції на Китай ,створили цього монстра все жадоба наживи і ось отримали ,майже чверть китайського експорту припадає на ЄС і ще стільки на США ,може пора пожертвувати своїм благополуччям що б поставити світове зло на місце.
показати весь коментар
07.10.2025 10:00 Відповісти
Тупа емоційна пропаганда для дітей. Але це працює.
показати весь коментар
07.10.2025 10:00 Відповісти
Чому не можна наймати хакерів, які б робили атаки у відповідь?
показати весь коментар
07.10.2025 10:03 Відповісти
Ну,Хрета Тумберх цього не бачить,бо мітить на прем'єрське місце в Палистині)))
показати весь коментар
07.10.2025 10:06 Відповісти
Ніхто не хоче вилазити з теплої ванни - от і розцвітає торгівля з Китаєм - який забиває Захід дешевими товарами а сам тим часом підтягує свою економіку
показати весь коментар
07.10.2025 10:07 Відповісти
Хм...Косоокі покидьки від цієї війни ніколи і не від'єднувалися.
показати весь коментар
07.10.2025 10:10 Відповісти
Да, Китай вже майже відкрито почав активно підтримувати Росію, раніше хоч трохи приховували. Цім він скоріш показує, що разом почався політичний тиск на Европу і США, а над цим треба поміркувати, бо це вже потужна сила, враховуючи потужний військовий арсенал, вже не рахуючи КНДР, Іран, та інших нейтральних країн. Не виключено, що може бути в майбутньому і напад на Тайвань. Навіть Трамп на сьогодня, остаточно не прийняв рішення про надання Україні ракет "Томагавк", сказавши сьогодні, що у нього є запитання до України,.....як вони будуть використовувати ці ракети ???
показати весь коментар
07.10.2025 10:16 Відповісти
Цим
показати весь коментар
07.10.2025 10:19 Відповісти
Китайські товари захоплюють ринок ЄС, вже скоро навіть китайські автомобілі витіснять з ринку німців та французів. А європейці продовжують вірити в вільну торгівлю і чесну конкуренцію. Трамп в даному випадку абсолютно прав...якщо зараз не обьявити Китаю економічну війну, то через десяток років США і ЄС стануть колонією Китаю.
показати весь коментар
07.10.2025 10:20 Відповісти
Олеся Приходько #504585 Китайські товари захоплюють ринок ЄС, вже скоро навіть китайські автомобілі витіснять з ринку німців та французів. А європейці продовжують вірити в вільну торгівлю і чесну конкуренцію.

Європейці програють у чесній конкуренції Китаю. Ось і все.
показати весь коментар
07.10.2025 10:33 Відповісти
 
 