Китай приєднується до "тіньової війни" Росії проти Європи, - Bloomberg

Європа стикається з кампаніями залякування, кібератаками та дезінформацією з боку Росії та Китаю, які прагнуть послабити єдність і вплив Заходу.

"Протягом десятиліть Європа була взірцем миру після холодної війни. Сьогодні вона стикається з тривалою, ескалаційною війною", - пише автор.

Зазначається, що кампанія залякування, примусу та підривної діяльності зараз охоплює Європу майже з усіх боків. Вона передбачає майбутнє напруженості та небезпеки для континенту, який довго вважав спокій нормою.

Втручання Китаю у справи Європи далеко не таке агресивне, як у Путіна. Проте китайські кораблі були причетні до інцидентів з перерізанням кабелів у Балтійському морі.

"Китайські кібератаки стали більш амбітними та поширеними. Західні чиновники стверджують про зростаючий симбіоз між російськими та китайськими дезінформаційними кампаніями", - йдеться в матеріалі.

Також Китай вбиває політичний клин у трансатлантичну спільноту, підтримує бідніші країни південно-східної Європи.

"Якими б не були їхні розбіжності, і Китай, і Росія хочуть слабшої, більш поступливої ​​Європи. Питання в тому, чи допоможуть США цьому континенту зберегти єдність і силу", - підсумував автор.

