Руководителя аппарата КГГА Загуменного, подозреваемого в использовании поддельных приглашений для командировок за границу, отстранили от должности, - прокуратура

Дмитрий Загуменный

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранил от должности руководителя аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Как отмечается, срок действия меры пресечения и отстранения от должности - до 28.11.2025 года.

Как отмечается, чиновника подозревают в использовании поддельных документов для организации частных поездок за границу под видом командировок. Речь идет о поездке в Барселону в 2023 году и поездке во Флоренцию в 2024. Фамилии чиновника прокуратура не называет, впрочем известно, что речь идет о руководителе аппарата КГГА Дмитрия Загуменного.

Также читайте: Руководитель аппарата КГГА подделывал документы для поездок за границу во время войны - ему объявлено о подозрении

Его действия квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

по ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка официального документа, который выдается предприятием, и который предоставляет права, с целью использования его поддельщиком или другим лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц; повторная подделка документа);

по ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа);

по ч. 1 ст. 366 УК Украины (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений).

Досудебное расследование под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводят следователи ГУ Нацполиции в г. Киеве при оперативном сопровождении ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Так керівник все-таки. Нехай дякують, що він не назначив себе головою держбанку.
07.10.2025 12:56 Ответить
Бредятина, 100% бредятина.
07.10.2025 13:19 Ответить
Так повернувся ж. Хотів відпочити - а на відпочинок б не випустили. зе! он взагалі з безрезультатних турне не вилазить, витрачає купу державних коштів тоді, коли на армію не вистачає..
07.10.2025 13:29 Ответить
Відсторонили... А на нари коли? Чи на фронт?
07.10.2025 14:00 Ответить
 
 